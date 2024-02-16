Карта боевых действий 16 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 16 февраля 2024 года в конце зимы не отражает последствий работы снежных бурь на украинской земле, ведь тяжелая техника и постоянные взрывы снарядов не оставляют за собой ничего, кроме воронок и свидетельств жестокости врага.

В каждом миллиметре этого пиксельного свидетеля творения истории отражаются как личные переживания, так и общие надежды — сохранить свою свободу.

И чтобы добиться совместной цели, единичные старания и надежды должны превратиться в единый и бесконечный поток силы, что снесет на своем пути окупантов и любую другую угрозу независимости Украины.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что РФ пытается получить преимущества на поле боя с помощью технологических инноваций, несмотря на то, что она сосредоточена на создании большего количества живой силы и техники, чем Украина.

Вместе с тем Служба внешней разведки Эстонии заявила, что продолжающаяся реструктуризация и расширение российской армии направлены на усиление российской военной позиции против Финляндии и более широкого альянса НАТО.

Кроме того, Кремль проводит информационные операции против Молдовы, очень похожие на те, которые использовал перед вторжением в Украину в 2014 и 2022 годах, предположительно, чтобы создать условия, чтобы оправдать возможную будущую эскалацию России против Молдовы.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 16 февраля 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. За прошедшие сутки произошло 51 боевое столкновение.

Всего враг нанес 30 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, учебные заведения, а также объекты критической инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Охримовка, Нестерное, Бударки, Черное, Колодезное Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Великая Писаревка, Владимировка, Александровка Сумской области, Кудеевка, Красное, Старица, Волчанск, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили атаку в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области, где противник также нанес авиационный удар. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили пять атак возле Тернов, Ямполевки и Веселого Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Новолюбовка, Белогоровка Луганской области и Терны, Новосадово Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены девять атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в том числе Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 14 атак в районе Авдеевки и еще одну атаку недалеко от Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, продолжает попытки захватить Авдеевку. Также оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Очеретино, Бердичи, Орловка, Ласточкино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись до 20 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 17 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили три атаки врага южнее Пречистовки и возле Старомайорского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Шевченко, Старомайорское Донецкой области и Новодаровка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 20 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Червоное, Белогорье, Роботино, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса, на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки предпринята одна попытка штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон, Инженерное, Велетенское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по двум районам сосредоточения личного состава, одному артиллерийскому средству, одному составу боеприпасов, одной радиолокационной станции противника.

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