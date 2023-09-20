Карта боевых действий 20 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Украина сейчас — щит Европы от РФ. Все больше внимания приковано к карте боевых действий в Украине, ведь ВСУ, несмотря на все трудности, продвигаются и деоккупируют украинские города и села.

Чтобы помочь нашей армии и видеть ещё больше положительных изменений на карте боевых действий, не забывай донатить на важные сборы.

А чтобы быть в курсе ситуации на фронте на разных направлениях, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также — с каких направлений он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики института войны (ISW) говорят, что некоторые российские источники признают силу украинцев на Бахмутском направлении. Все больше говорят о потерях россиян там.

Также аналитики пишут о напрасных попытках войск РФ продвинуться дальше.

— Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк и на западе Запорожской области, но 19 сентября не продвинулись, — говорится в сообщении.

Оперативная ситуация в Украине на 20 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает: российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

Так, за прошедшие сутки Российская Федерация атаковала Украину и применила 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131, из которых 28 уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину, применив 24 дрона-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес девять ракетных и 79 авиационных ударов, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.

Авиационные удары получили Леоновка, Поповка Черниговской области, Грабовское Сумской области; Ивановка, Купянск Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Спорное, Богдановка, Часов Яр, Клищеевка, Авдеевка, Красногоровка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Левадное, Малая Токмачка Запорожской области; Веселое, Ольговка, Львове, Тягинка, Токаровка, Садовое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск для прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Хортица на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Ягодного Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имел.

Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Донецкой области, успеха не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Таврия на Марьинском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки оккупанты сделали 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки оккупанты сделали 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. На Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

На Запорожском направлении атаки врага в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Одесса на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.

Российские оккупанты продолжают цинично нарушать нормы международного гуманитарного права. Российские террористы захватывают и заселяются в жилье гражданских на временно оккупированных территориях Украины.

Часто фиксируется ситуация, когда оккупанты живут вместе с гражданскими жителями в их домах, чтобы использовать людей как живой щит.

В частности, в населенном пункте Токмак Запорожской области российские оккупанты массово поселяются к гражданским старикам в их дома. Кроме того, оккупанты массово грабят квартиры и дома граждан Украины.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла один удар по пункту управления, 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражены три пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, девять артиллерийских средств, один склад боеприпасов и станция РЭБ противника.

Кроме боев на фронте Украина также выступает в дебатах с Европой. Читай главные тезисы украинского президента Зеленского перед Генассамблеей ООН, где он выступил вчера вечером.

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