Карта боевых действий 20 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Украина сейчас — щит Европы от РФ. Все больше внимания приковано к карте боевых действий в Украине, ведь ВСУ, несмотря на все трудности, продвигаются и деоккупируют украинские города и села.
Чтобы помочь нашей армии и видеть ещё больше положительных изменений на карте боевых действий, не забывай донатить на важные сборы.
А чтобы быть в курсе ситуации на фронте на разных направлениях, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также — с каких направлений он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики института войны (ISW) говорят, что некоторые российские источники признают силу украинцев на Бахмутском направлении. Все больше говорят о потерях россиян там.
Также аналитики пишут о напрасных попытках войск РФ продвинуться дальше.
— Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк и на западе Запорожской области, но 19 сентября не продвинулись, — говорится в сообщении.
Генштаб ВСУ сообщает: российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.
Так, за прошедшие сутки Российская Федерация атаковала Украину и применила 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131, из которых 28 уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.
Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину, применив 24 дрона-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес девять ракетных и 79 авиационных ударов, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.
Авиационные удары получили Леоновка, Поповка Черниговской области, Грабовское Сумской области; Ивановка, Купянск Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Спорное, Богдановка, Часов Яр, Клищеевка, Авдеевка, Красногоровка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Левадное, Малая Токмачка Запорожской области; Веселое, Ольговка, Львове, Тягинка, Токаровка, Садовое Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
На Запорожском направлении атаки врага в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.
На Запорожском направлении атаки врага в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.
Российские оккупанты продолжают цинично нарушать нормы международного гуманитарного права. Российские террористы захватывают и заселяются в жилье гражданских на временно оккупированных территориях Украины.
Часто фиксируется ситуация, когда оккупанты живут вместе с гражданскими жителями в их домах, чтобы использовать людей как живой щит.
Часто фиксируется ситуация, когда оккупанты живут вместе с гражданскими жителями в их домах, чтобы использовать людей как живой щит.
В частности, в населенном пункте Токмак Запорожской области российские оккупанты массово поселяются к гражданским старикам в их дома. Кроме того, оккупанты массово грабят квартиры и дома граждан Украины.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла один удар по пункту управления, 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск поражены три пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, девять артиллерийских средств, один склад боеприпасов и станция РЭБ противника.
Кроме боев на фронте Украина также выступает в дебатах с Европой. Читай главные тезисы украинского президента Зеленского перед Генассамблеей ООН, где он выступил вчера вечером.
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