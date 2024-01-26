Карта боевых действий 26 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 26 января 2024 остается в фокусе большинства украинцев, хотя еще два года назад подвиги и боли фронта казались такими размытыми несмотря на то, что защитники были совсем рядом — незаметными среди гражданских.

Теперь, когда они заново выводят своей кровью очерки украинских границ на бумаге и в цифровых пикселях, их преданность стала цениться, если и не всеми, то большинством.

А чтобы не пришлось вспоминать своих героев в печальных песнях уже после их гибели, ежедневно присоединяться к борьбе, донатить и объединяться — чрезвычайная необходимость выживания свободы на украинских территориях.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупационные власти ставят условия для принудительной явки избирателей на предстоящих президентских выборах в марте 2024 года.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 26 января 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе Комиссарового Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Зноб-Трубчевская, Марчихина Буда, Заруцкое, Павловка, Запсилье, Новодмитровка, Поповка Сумской области, Казачья Лопань, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили пять атак возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов вблизи Торского Донецкой области и еще две атаки вблизи Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области, Тернов и Раздоловки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Терны, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены семь атак у Богдановки, Ивановского и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе Дружковки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, наши защитники отразили пять атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще четыре атаки в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах Георгиевки, Новомихайловки, Константиновки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили шесть атак окупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенным пунктам, в том числе Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили три атаки врага юго-восточнее Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Червоное, Белогорье, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ставки Николаевской области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Херсонской области, как Львово, Тягинка, Ивановка.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки противник совершил шесть безуспешных штурмов позиций украинских войск.

За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесен удар по одному району сосредоточения личного состава противника.

Украина ожидает истребителей F-16 от партнеров, чтобы усилить свою авиацию. Поэтому представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о готовности западных партнеров передать Украине самолеты F-16.

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