Карта боевых действий 29 апреля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 29 апреля 2024 года становится привычкой, однако точно не обыденностью. Военные сдерживают врага, но нуждаются в поддержке, демобилизации и понимании.

Враг собрал свои силы и бросил на атаку сильнейшие подразделения. Украинцам стоит собраться, чтобы нанести удар.

Какая ситуация на карте боевых действий в Украине сегодня, 29 апреля, рассказываем дальше.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики института изучения войны (ISW) отмечают, что несмотря на недавние успехи России северо-западнее Авдеевки, это не стало важным тактическим достижением врага.

Российские силы вряд ли достигнут более глубокого оперативного продвижения в этом районе в ближайшее время.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 апреля 2024 года

По данным Генштаба, в течение суток 28 апреля произошло 131 боевое столкновение. Враг нанес в общей сложности один ракетный и 82 авиационных удара, 108 ударов МЛРС по позициям украинских войск и различным населенным пунктам.

Под артиллерийские обстрелы попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении украинские войска отразили шесть атак в районах Берестового (Харьковская область) и Стельмаховки (Луганская область).

На Лиманском направлении враг совершил 18 атак по окрестностям населенных пунктов Копанки, Новосергеевка (Харьковская область), Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество (Луганская область), Терны (Донецкая область).

На Бахмутском направлении украинские войска отразили 29 атак в окрестностях Верхнекаменского, Выемки, Григорьевки, Ивановского, Клищеевки, Нового и Андреевки (Донецкая область).

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 55 атак в окрестностях Новокалинового, Керамика, Архангельского, Уманского, Сокола, Очеретиного, Калинового, Соловьево, Новопокровского, Новоселовского, Первая и западнее Семеновки (Донецкая область).

На Новопавловском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в окрестностях Красногоровки, Георгиевки, Водяного, Новомихайловки и Урожайного (Донецкая область). При поддержке с воздуха оккупанты предприняли 15 попыток прорвать украинскую оборону в этой области.

На Ореховском направлении враг совершил четыре атаки по позициям украинских защитников в окрестностях Старомайорского (Донецкая область).

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На Херсонском направлении противник не оставляет намерения вывести украинские войска из плацдармов на левобережье Днепра. Противник совершил пять атак по позициям украинских войск в районе Крынки (Херсонская область).

В то же время украинские воины продолжают активно наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага по всей линии столкновения.

Воздушные силы Украины 28 апреля нанесли авиаудары по 13 сосредоточениям войск противника. Ракетные войска Украины поразили одно сосредоточение войск и один командный пункт российских оккупантов.

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