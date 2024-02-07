Карта боевых действий 7 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 7 февраля 2024 пылает всеми возможными оттенками испытаний, которые когда-то и сложно было представить даже самому затейливому писателю или режиссеру.

Однако, в отличие от фэнтезийных миров, наша борьба реальна и от этого еще более непредсказуемая, ведь невозможно даже подсмотреть, что там будет на финальной странице.

Но, к счастью, в этом существует также преимущество, поскольку историю пишет не кто-то за украинцев, а они сами имеют возможность внести свой вклад в то, как и в каком направлении будет двигаться рассказ. Поэтому каждое действие и слово должны объединяться в общую картину борьбы за свободу Украины, чтобы она в конечном итоге оказалось не только на обложке нашей истории, но и в реальности.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Кремль активизирует риторику относительно гипотетического разделения Украины и высказывания отдельных его представителей несовместимы с какими-либо серьезными переговорами о перемирии или крепком мире.

Задержки западной помощи в сфере безопасности продолжают обострять дефицит снарядов и взрывать способность Украины использовать дорогие западные системы контрбатарейной борьбы.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 7 февраля 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение. Также враг нанес четыре ракетных и 17 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома, и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Ветеринарное, Охримовка, Малая Волчья Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Покровка, Шпиль, Голышевское, Константиновка Сумской области, Казачья Лопань, Старица, Волчанск, Плетеневка, Малая Волчья Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 14 атак у Белогоровки Луганской области, Тернов, севернее Григорьевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполовка, Серебрянка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены восемь атак в районах Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши воины отбили 20 атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и восемь атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 14 раз пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Новодаровка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в том числе Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отбиты четыре атаки возле Роботиного и западнее Вербового Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Полтавка, Малиновка, Роботино, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки предприняты две безуспешные попытки штурма позиций наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Херсон, Новоберислав и Берислав Херсонской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Ивановка, Крынки, Новотягинка, Токаревка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и двум зенитно-ракетным комплексам противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному пункту управления, одному району сосредоточения личного состава, двум складам боеприпасов и трем артиллерийским средствам противника.

Теперь одним из свидетельств жестокости россиян стал и Часов Яр. Враг не смог захватить город, но, несмотря на это, продолжает уничтожать все свидетельства о мирной жизни в этом населенном пункте. Читай, как выглядят бои за Часов Яр.

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