Карта боевых действий 7 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 7 мая 2024 года еще неизвестно насколько претерпит изменения со временем, пока украинская нация будет бороться за свою свободу против российского узурпатора.

Однако финальная цель и вид этой карты точно понятны каждому и каждой в нашей стране, как и действия, которые могут помочь достичь желаемого.

И конечно же, кто-либо знает: ежедневно следует продолжать донатить и делать все возможное для украинских Сил обороны, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших защитников и защитниц и вернуть карту к обычному ее виду 1991 года.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что способность Украины освободить свои территории и провести контрнаступательную операцию зависит от ряда непринятых решений на Западе, в России и в Украине. Но все внешние усилия навязать хронологию контрнаступательных операций Украины игнорируют реальную ситуацию на поле боя.

В то же время, российские войска продолжили наступление вблизи Купянска и Работиного.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 7 мая 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 87 боевых столкновений. В общем, враг нанес два ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области, Алексеевка, Минаково, Белополье Сумской области, Золочев Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них Хотиевка Черниговская область, Великая Рыбица, Запсилье, Малая Рыбица, Краснополье Сумской области.

На Купянском направлении наши воины отразили девять атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное Харьковской области, Стельмаховка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены четыре атаки в районах Невского, Серебрянское лесничество в Луганской области и Тернов Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов. Среди них Макеевка, Невское Луганской области, Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Выемка, Раздоловка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Андреевка и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более десяти населенных пунктов, в том числе Орехово-Васильевка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 22 атаки в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Прогресс, Сокол и Калиново Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Среди них Калиново, Новоалександровка, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Антоновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более десяти населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Максимилиановка, Константиновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Среди них Малиновка, Червоное, Работино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, при поддержке авиации, совершил две безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Червоный Маяк и Ивановка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Среди них Львово, Инженерное, Антоновка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, а подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному артиллерийскому средству противника.

Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины, уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

А смысл нашей борьбы всегда остается неизменным — это люди Украины, которые не хотят жить под чужим гнетом. И это доказывает история Виктора Лаптева, который без ног практически полз к границе, чтобы не остаться в российской оккупации. Читай ее по ссылке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.