Карта боевых действий 9 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 9 февраля 2024 года отмеряет, как проходит время — в днях борьбы, отвоеванных сантиметрах родной земли, освобожденных или потерянных жизнях украинских людей.

Ежесекундно она закрепляет достижения украинских защитников на одном фронте, пока на другом — смывает их успехи ливнями и выжигает память адским пламенем тяжких сражений.

В любой момент они могут поменяться местами. Но чтобы преимущество всегда было на стороне ВСУ, поддержка их действий всеми возможными способами — не выбор, а обязанность каждого гражданина. Ведь только в единстве обретается свобода.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска достигли подтвержденных успехов западнее Горловки и в районе границы Донецко-Запорожской области в условиях продолжения позиционных боев по всей линии фронта.

В то же время российские оккупационные власти продолжают милитаризацию украинских детей и молодежи на оккупированных территориях Украины.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 февраля 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 52 боевых столкновения. Всего враг нанес 13 ракетных и 54 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Старица Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области, Старая Гута, Бачевск, Волфино, Кондратовка, Мирополье, Грабовское, Поповка Сумской области, Уды, Стрелка, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополи Черниговской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили четыре атаки в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 17 атак в районе населенного пункта Авдеевка и пять атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Очеретино, Новобахмутовка, Ласточкино, Авдеевка, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где оккупанты 11 раз пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курахово, Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Курахово, Победа, Новомихайловка, Катериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении силами обороны отражена атака западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новодаровка, Орехов Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Степное, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки предпринята одна безуспешная попытка штурма позиций наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оказался город Херсон и населенные пункты Берислав, Ингулец Херсонской области и Очаков Николаевской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка и Червоный Маяк Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по двум складам боеприпасов и двум артиллерийским средствам противника.

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