Кого могут не выпустить за границу? Как узнать, есть ли у тебя запрет на выезд из страны

Украинцы имеют право на свободное перемещение, однако не всем разрешается покидать страну. Во время военного положения также действуют отдельные запреты. Мы расскажем, как проверить, есть ли у тебя запрет на выезд за границу.

Кому могут запретить выезд за границу

Запретить выезд за границу могут по нескольким главным причинам:

задолженность по уплате алиментов;

решение суда о запрете выезда за границу;

уголовное дело, которое завели против тебя, или отбывание наказания;

владение особой информацией, являющейся государственной тайной.

Как проверить, есть ли запрет выезда за границу

Одним из самых распространенных и надежных способов узнать, можно ли тебе выезжать за границу, есть письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины.

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Его можно подать лично: сдать в канцелярию или отправить письмо по почтовому адресу центра. Следует указать свое ФИО, место жительства или пребывания и реквизиты документа, удостоверяющего личность, подающею запрос.

Также ты можешь указать обратный адрес, на который должен прийти ответ, если он отличается от адреса твоего проживания или пребывания.

Также узнать, запрещен ли тебе выезд за границу по самым частым причинам, можно онлайн.

Кого точно не выпустят из страны

Существует несколько категорий граждан, которым имеют право временно ограничить выезд за границу, а именно:

украинцы, знающие государственную тайну (им сообщают о сроке действия ограничения);

украинцы, осужденные за совершение уголовного правонарушения;

украинцы, находящиеся под контролем Национальной полиции;

украинцы, к которым применена мера пресечения до окончания уголовного производства;

украинцы, уклоняющиеся от выполнения обязательств, возложенных на них судом.

Кому запрещен выезд из страны во время военного положения

Конечно, не стоит забывать, что во время военного положения лица, подлежащие призыву на срочную военную службу, также не смогут пересечь границу.

Во время военного положения выезд из Украины запрещен для мужчин от 18 до 60 лет. Однако есть и исключения: непригодность к военной службе, наличие троих и более несовершеннолетних детей, уход за лицами или ребенком с инвалидностью.

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