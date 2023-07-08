Наконец-то домой! Командиры полка Азов возвращаются из Турции — что об этом известно

Отличные новости из Турции! Украинская делегация возвращается домой вместе с командирами полка Азов, которые находились в этой стране с момента освобождения из российского плена.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Читай, кого именно удалось вернуть из Турции.
Теперь украинские герои наконец-то будут дома. Речь идет о:
Поздравляем близких наших воинов и ждем на родной земле!
Между тем, карта боевых действий в Украине ежедневно разворачивается на глазах всего мира. Читай о последних событиях на фронте по ссылке.
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Фото: Владимир Зеленский / Telegram