Наконец-то домой! Командиры полка Азов возвращаются из Турции — что об этом известно

Отличные новости из Турции! Украинская делегация возвращается домой вместе с командирами полка Азов, которые находились в этой стране с момента освобождения из российского плена.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Читай, кого именно удалось вернуть из Турции.

Защитники Азовстали возвращаются домой из Турции

Теперь украинские герои наконец-то будут дома. Речь идет о:

Сейчас также смотрят

Денисе Прокопенко;

Святославе Паламаре;

Сергее Волынском;

Олеге Хоменко;

Денисе Шлеге.

Поздравляем близких наших воинов и ждем на родной земле!

Между тем, карта боевых действий в Украине ежедневно разворачивается на глазах всего мира. Читай о последних событиях на фронте по ссылке.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Владимир Зеленский / Telegram