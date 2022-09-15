Кинжалами по дамбе! Последствия обстрела Кривого Рога и эвакуация мирного населения

Вчера, 14 сентября, россияне выпустили восемь ракет Кинжал и Искандер по гидротехническому сооружению в Кривом Роге. Их целью было затопить часть города.

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу

С ночи продолжается ликвидация последствий обстрелов. Об этом сообщил глава местной военной администрации Александр Вилкул.

Мы ситуацию контролируем, идет ликвидация аварии, привлечены все службы, все на местах. Но уровень воды в реке Ингулец поднялся, — сказал вчера Вилкул.

Ночью проводилась эвакуация жителей некоторых улиц Ингулецкого и Центрально-Городского района. Людей разместили в школах и детсадах, пока продолжается ликвидация аварии.

К счастью, обошлось без жертв.

Подтопление домов в Кривом Роге

Сегодня утром Вилкул рассказал, что благодаря усилиям аварийных служб поток и уровень воды значительно уменьшился, но из-за российских обстрелов подтопило 112 жилых частных домов.

По состоянию на данный момент водоснабжение было восстановлено везде, кроме военного городка и Макулана. По словам Вилкула, после обеда вода в кранах будет там тоже.

Ночью обстрелов по Криворожскому району не было. Однако россияне пять раз ударили по Марганецкой и Никопольской общинах. Есть разрушения, но без потерь.

Еще раз хочу сказать, ситуация контролируемая, мы понимаем, что делать. Мы сильные, мы справимся, но лучше себя все же уберечь, — успокоил глава местной военной администрации.

Реакция Зеленского на удар по дамбе Кривого Рога

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на удар россиян по дамбе Кривого Рога.

Историю пишут люди, нелюди — никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьёт этими ракетами. Те, кто пришёл на нашу землю. Слабаками. Вы — слабаки, которые воюют с гражданскими.

Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы и останетесь, которых будут стыдиться собственные внуки, — отметил он.

Все, на что способны россияне, — это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи.

— Сможет ли нас это сломать? Отнюдь. Будет ли их ждать справедливый ответ и возмездие? Конечно же, да, — заверил Зеленский.

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