25 медалей и первое место в рейтинге! Как украинские спортсмены покоряют Дефлимпийские игры

В бразильском городе Кашиас-ду-Сул стартовали 24-е летние Дефлимпийские игры среди спортсменов с нарушениями слуха.

Украина уже завоевала 25 медалей и заняла первое место в медальном списке с большим отрывом от других стран. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

В первый соревновательный день национальная команда Украины завоевала девять медалей, среди которых: шесть золотых, две серебряные и одна бронзовая. Второй день Дефлимпиады принес 16 наград.

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Награды украинских спортсменов на Дефлимпиаде-2021

Золотые медали

Елизавета Топчанюк (велошоссе, 1000 м);

(велошоссе, 1000 м); Карина Янчук (карате, кумите, до 68 кг);

(карате, кумите, до 68 кг); Александр Махно (карате, кумите, до 84 кг);

(карате, кумите, до 84 кг); Александр Черняев (карате, ката);

(карате, ката); Илья Султанов (плавание, 50 м, баттерфляй);

(плавание, 50 м, баттерфляй); Алексей Литвиненко , Илья Султанов , Алексей Коломиец и Максим Дудник (плавание, 4х100 м, свободный стиль);

, , и (плавание, 4х100 м, свободный стиль); Анна Шостак (дзюдо);

(дзюдо); Марина Губанова (карате, до 50 кг);

(карате, до 50 кг); Екатерина Масло (карате, до 55 кг);

(карате, до 55 кг); Юрий Гайдученко (карате, до 67 кг);

(карате, до 67 кг); Алексей Коломиец (плавание, 50 метров, брасс);

(плавание, 50 метров, брасс); Владислав Кремляков (плавание, 200 метров, спина).

Серебряные медали

Николай Пантюшин (карате, кумите, свыше 84 кг);

(карате, кумите, свыше 84 кг); Александр Черняев , Александр Кальник и Александр Тритяк (карате, ката, команда);

, и (карате, ката, команда); Вячеслав Новиков (карате, до 60 кг).

Бронзовые медали

Ирина Терещенко (плавание: 200 м, комплекс и 50 метров, брасс);

(плавание: 200 м, комплекс и 50 метров, брасс); Наталья Ненько (дзюдо);

(дзюдо); Екатерина Авдеева (дзюдо);

(дзюдо); Владислав Мозырев (дзюдо);

(дзюдо); Дмитрий Шеретов (дзюдо);

(дзюдо); Елизавета Бондарь (карате, до 61 кг);

(карате, до 61 кг); Александр Черняев (карате, до 75 кг);

(карате, до 75 кг); Ирина Терещенко (плавание, 50 метров, брасс);

(плавание, 50 метров, брасс); Анита Махник (плавание, 100 метров, баттерфляй);

(плавание, 100 метров, баттерфляй); женская сборная Украины (плавание, эстафета 4х100 метров, свободный стиль).

Что такое Дефлимпийские игры

Дефлимпийские игры — это спортивные соревнования людей с нарушением речевого и слухового аппарата. Впервые они прошли в Париже в 1924 году под названием Всемирные “Тихие игры”. В 2001 году конкурс был переименован в Дефлимпийские игры.

Дефлимпиада проходит каждые четыре года. Дефлимпийские игры должны были состояться в 2021 году, однако их отсрочили из-за ограничений, связанных с Covid-19.

В этом году на соревнованиях дебютировали два вида спорта — гольф и велосипедный спорт. Национальная дефлимпийская сборная команда Украины принимает участие в 16 видах спорта из 21 представленных. Соревнования продлятся до 15 мая 2022 года.

Недавно прошли Invictus Games-2022 — международные соревнования, в которых принимают участие бывшие и действующие военнослужащие, травмировавшиеся на войне. Читай, сколько медалей получила украинская сборная.