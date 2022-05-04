25 медалей и первое место в рейтинге! Как украинские спортсмены покоряют Дефлимпийские игры

В бразильском городе Кашиас-ду-Сул стартовали 24-е летние Дефлимпийские игры среди спортсменов с нарушениями слуха.
Украина уже завоевала 25 медалей и заняла первое место в медальном списке с большим отрывом от других стран. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.
В первый соревновательный день национальная команда Украины завоевала девять медалей, среди которых: шесть золотых, две серебряные и одна бронзовая. Второй день Дефлимпиады принес 16 наград.
Дефлимпийские игры — это спортивные соревнования людей с нарушением речевого и слухового аппарата. Впервые они прошли в Париже в 1924 году под названием Всемирные “Тихие игры”. В 2001 году конкурс был переименован в Дефлимпийские игры.
Дефлимпиада проходит каждые четыре года. Дефлимпийские игры должны были состояться в 2021 году, однако их отсрочили из-за ограничений, связанных с Covid-19.
В этом году на соревнованиях дебютировали два вида спорта — гольф и велосипедный спорт. Национальная дефлимпийская сборная команда Украины принимает участие в 16 видах спорта из 21 представленных. Соревнования продлятся до 15 мая 2022 года.
Недавно прошли Invictus Games-2022 — международные соревнования, в которых принимают участие бывшие и действующие военнослужащие, травмировавшиеся на войне. Читай, сколько медалей получила украинская сборная.