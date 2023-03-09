Претендент на Оскар! Фильм о детях из приюта Лисичанска будет соревноваться за награду

Документальная лента Дом из осколков об украинских детях, попавших в приют в Лисичанске, может получить премию Оскар. Церемония вручения состоится уже 12 марта.

Съемки фильм начались четыре года назад, когда Лисичанск еще не был под российской оккупацией.

Режиссер из Дании Симон Леренг Вильмонт пытался рассказать о тяжелом детстве детей и подростков, брошенных на произвол судьбы, а также о героической работе воспитательниц убежища, которые учат детей жить, а не выживать.

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Мы до конца не знали, что хотел режиссер. Он показал все, на что действительно нужно обратить внимание. Не показал праздник, как у нас хорошо. Он показал правду этой жизни, заведения, что это боль.

Так о замысле рассказывает воспитательница Лисичанского центра социально-психологической реабилитации детей Ольга Тронова.

Уже с завтрашнего дня Дом из осколков можно будет увидеть в украинских кинотеатрах.

А вот подробнее прочитать о создании украинской ленты Щедрик можно в кинорецензии, которую мы публиковали ранее.

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