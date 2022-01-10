Что положить в тревожный чемоданчик на случай полномасштабной войны и нужен ли он

Так что делать, если Россия пойдет в полномасштабное наступление?
Во-первых, не паниковать.
Во-вторых, держать наготове тревожный чемоданчик. Собрать его желательно раньше времени.
Что положить в такую сумку — Наталья Ничай расспросила людей, которые знают о чрезвычайных ситуациях не понаслышке.
Я буквально вошла домой, и в нас пролетел снаряд. Задел крышу обломками, соседний дом. Решила внезапно, что уже не могу, нужно ехать, — вспоминает переселенка из Луганска Дарья Курганова.
Я буквально вошла домой, и в нас пролетел снаряд. Задел крышу обломками, соседний дом. Решила внезапно, что уже не могу, нужно ехать, — вспоминает переселенка из Луганска Дарья Курганова.
Уже больше 7 лет Дарья живет в Киеве. Когда 14-го в ее родном Луганске начались боевые действия, девушка думала, что все закончится через несколько недель, и никуда уезжать из дома не придется.
Впрочем, после нескольких взрывов осознала: надо бежать.
Я просто смотрела на этот чемодан и думала: что мне нужно? Бросала все, что у нее было под рукой. В панике ты собираешься за 40 минут, бегаешь по квартире, плюс еще сирены – ты просто не знаешь, что собирать и как собирать, – продолжает Дарья.
Я просто смотрела на этот чемодан и думала: что мне нужно? Бросала все, что у нее было под рукой. В панике ты собираешься за 40 минут, бегаешь по квартире, плюс еще сирены – ты просто не знаешь, что собирать и как собирать, – продолжает Дарья.
Это первые пункты в перечне того, что нужно упаковать в тревожный чемоданчик.
Тревожный чемоданчик – не обязательно должен быть именно чемоданом.
Любая сумка, которую вам несложно нести.
Баул, портняжка, может быть даже с колесиками, может быть даже чемодан, который вы используете для путешествий.
Баул, портняжка, может быть даже с колесиками, может быть даже чемодан, который вы используете для путешествий.
Желательно, чтобы ваша сумка или рюкзак не были в милитарном стиле. Ибо в случае боевых действий, вас могут идентифицировать как армейца.
Это рассказывает Михаил Хохленков. О снаряжении для выживания знает не понаслышке — с детства занимался туризмом, а как началась война – пошел волонтериты.
Его тревожный чемодан, к слову, вот:
Набор мужчина постоянно пополняет. Показывает нам павербанк-фонарик.
Заряжается от солнечной энергии, он может работать как фонарик. Приобрел в сети магазины, которые есть на каждом перекрестке.
Заряжается от солнечной энергии, он может работать как фонарик. Приобрел в сети магазины, которые есть на каждом перекрестке.
Стоил гаджет, говорит, несколько сотен гривен. Но есть и более простые, более дешевые. Лучше вообще иметь два павербанка. И вдобавок – недорогой кнопочный телефон.
Такой будет держать заряд несколько дней. Не забудьте и о еде. Лучше всего положить в чемоданы небольшие, впрочем, калорийные продукты: например сладкие батончики, орешки. Несколько пачек печенья. Очень важна – аптечка.
В производную аптечку обязательно положите термометр. Лучше всего, если он не будет ртутным. Не забудьте о жаропонижающих средствах. Желательно иметь капли от насморка.
Конечно, дезинфектор, вата, бинт, мази от ожогов и заживления ран.
Противоаллергические таблетки – даже, если нет аллергии. Обязательно – активированный уголь.
Если нездоровитесь с хроническими заболеваниями – позаботьтесь и о медикаментах для защиты от них.
Вы можете у своего семейного врача спросить интересующие моменты, и, если кто-то не знает, он скажет состав аптечки, которая у вас должна быть, — советует врач-педиатр Марина Деева.
Вы можете у своего семейного врача спросить интересующие моменты, и, если кто-то не знает, он скажет состав аптечки, которая у вас должна быть, — советует врач-педиатр Марина Деева.
Не нужно никуда бежать, нужно включить любое новое устройство.
Это может быть радио, это может быть телевидение, Интернет, Facebook, и посмотреть новую информацию, которую будет предоставлять наш оперативный дежурный. В этой информации будет содержаться об угрозе и что случилось, а также советы, что нужно делать, — говорит директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.
Это может быть радио, это может быть телевидение, Интернет, Facebook, и посмотреть новую информацию, которую будет предоставлять наш оперативный дежурный. В этой информации будет содержаться об угрозе и что случилось, а также советы, что нужно делать, — говорит директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.
Если вы стали свидетелем беды на улице – немедленно отойдите от опасного места и оповестите соответствующие службы.
И, самое важное – не паникуйте.
Дарья же говорит – хотя такой угрозы и нет, впрочем теперь ее неожиданно не застать.
Тревожные чемоданы наготове. Даже два.
Кстати, ранее Константин Стогний, не понаслышке знающий о критических событиях (и речь не только о Чрезвычайных новостях), рассказал, как вести себя в стрессовой ситуации и овладеть собой.