Что положить в тревожный чемоданчик на случай полномасштабной войны и нужен ли он

Так что делать, если Россия пойдет в полномасштабное наступление?

Во-первых, не паниковать.

Во-вторых, держать наготове тревожный чемоданчик. Собрать его желательно раньше времени.

Что положить в такую ​​сумку — Наталья Ничай расспросила людей, которые знают о чрезвычайных ситуациях не понаслышке.

Я буквально вошла домой, и в нас пролетел снаряд. Задел крышу обломками, соседний дом. Решила внезапно, что уже не могу, нужно ехать, — вспоминает переселенка из Луганска Дарья Курганова.

Уже больше 7 лет Дарья живет в Киеве. Когда 14-го в ее родном Луганске начались боевые действия, девушка думала, что все закончится через несколько недель, и никуда уезжать из дома не придется.

Впрочем, после нескольких взрывов осознала: надо бежать.

Я просто смотрела на этот чемодан и думала: что мне нужно? Бросала все, что у нее было под рукой. В панике ты собираешься за 40 минут, бегаешь по квартире, плюс еще сирены – ты просто не знаешь, что собирать и как собирать, – продолжает Дарья.

Что положить в тревожный чемодан и каким он должен быть

Заламинированные ксерокопии документов

Деньги (Лучше всего, если будете иметь и гривны, и доллары, и евро)

Минимальный необходимый набор одежды – белье и тёплые вещи.

Это первые пункты в перечне того, что нужно упаковать в тревожный чемоданчик.

Тревожный чемоданчик – не обязательно должен быть именно чемоданом.

Любая сумка, которую вам несложно нести.

Баул, портняжка, может быть даже с колесиками, может быть даже чемодан, который вы используете для путешествий.

Желательно, чтобы ваша сумка или рюкзак не были в милитарном стиле. Ибо в случае боевых действий, вас могут идентифицировать как армейца.

Это рассказывает Михаил Хохленков. О снаряжении для выживания знает не понаслышке — с детства занимался туризмом, а как началась война – пошел волонтериты.

Его тревожный чемодан, к слову, вот:

Набор мужчина постоянно пополняет. Показывает нам павербанк-фонарик.

Заряжается от солнечной энергии, он может работать как фонарик. Приобрел в сети магазины, которые есть на каждом перекрестке.

Стоил гаджет, говорит, несколько сотен гривен. Но есть и более простые, более дешевые. Лучше вообще иметь два павербанка. И вдобавок – недорогой кнопочный телефон.

Такой будет держать заряд несколько дней. Не забудьте и о еде. Лучше всего положить в чемоданы небольшие, впрочем, калорийные продукты: например сладкие батончики, орешки. Несколько пачек печенья. Очень важна – аптечка.

Аптечка в тревожном чемоданчике

В производную аптечку обязательно положите термометр. Лучше всего, если он не будет ртутным. Не забудьте о жаропонижающих средствах. Желательно иметь капли от насморка.

Конечно, дезинфектор, вата, бинт, мази от ожогов и заживления ран.

Противоаллергические таблетки – даже, если нет аллергии. Обязательно – активированный уголь.

Если нездоровитесь с хроническими заболеваниями – позаботьтесь и о медикаментах для защиты от них.

Вы можете у своего семейного врача спросить интересующие моменты, и, если кто-то не знает, он скажет состав аптечки, которая у вас должна быть, — советует врач-педиатр Марина Деева.

Если чрезвычайная ситуация застала дома

Не нужно никуда бежать, нужно включить любое новое устройство.

Это может быть радио, это может быть телевидение, Интернет, Facebook, и посмотреть новую информацию, которую будет предоставлять наш оперативный дежурный. В этой информации будет содержаться об угрозе и что случилось, а также советы, что нужно делать, — говорит директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Если вы стали свидетелем беды на улице – немедленно отойдите от опасного места и оповестите соответствующие службы.

И, самое важное – не паникуйте.

Дарья же говорит – хотя такой угрозы и нет, впрочем теперь ее неожиданно не застать.

Тревожные чемоданы наготове. Даже два.

Кстати, ранее Константин Стогний, не понаслышке знающий о критических событиях (и речь не только о Чрезвычайных новостях), рассказал, как вести себя в стрессовой ситуации и овладеть собой.