Эксклюзивная патриотическая одежда — в Черкассах разрисовывают футболки для раненых защитников

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Ирина Цымбал 12 августа 2022, 10:00

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Кубанская Народная Республика: как Россия уничтожала украинскую идентичность на территории современной Кубани
Коли закінчиться війна в Україні - Думки експертів
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Три варианта развития событий — мнения экспертов по поводу того, когда и как закончится война в Украине

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