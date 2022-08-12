Эксклюзивная патриотическая одежда — в Черкассах разрисовывают футболки для раненых защитников

Патриотическая одежда в помощь ВСУ. В Черкассах превращают обычные футболки в эксклюзив.

Марина Сухенко вышивает патриотические цитаты. Часть выручки донатит украинской армии. А Ольга Курская вместе с детским батальоном разрисовывают футболки для раненых в больницах.

Запрос на патриотические надписи у украинцев усилился в начале марта, рассказывает мастер. Сначала Марина вышила на своем худи контур Украины. Потом – для сестры. А дальше поняла, что может не только людей радовать, но и помогать нашим бойцам.

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Цена вышитой футболки — 560 гривен. Как говорит сама мастер Марина, она это все начала тогда, когда у нее был простой на рабочем месте и она не работала. Решила, что может помогать другим.

Напомним, раньше мы рассказывали о поддержке тех, кто сейчас сражается за нашу независимость.