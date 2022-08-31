Я раньше не знал, что такое патриотизм!Эктор Хименес-Браво снимает реалити о героизме украинских поваров

Известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво снимает новое документальное реалити Україна: війна та їжа для телеканала СТБ. Это проект о настоящем Украины и героизме тех, кто работает в тылу ради победы.

Судья шоу МастерШеф совместно с британским режиссером Тони Хиндхоу посетили шесть пострадавших от вражеских обстрелов населенных пунктов.

Они пообщались с поварами, которые даже под обстрелами кормят местных жителей. Ведь многие заведения питания с началом войны переквалифицировались и готовят для территориальной обороны, военных, волонтеров, медиков и гражданских.

У нас есть украинские повара, которые каждый день хотят помогать и готовить для армии, больниц. Я раньше не знал, что такое патриотизм, — признается Эктор.

Программа состоит из шести частей, каждая из которых посвящена отдельному городу. Премьера проекта состоится уже этой осенью на телеканале СТБ.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине стремительно приобрела популярность культура благотворительности. Как звезды, так и обычные люди взяли в привычку регулярно донатить на нужды ВСУ.

Читай, какие десять волонтерских организаций Украины ежедневно приближают нас к победе.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал!