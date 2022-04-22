Искусство не молчит! Украина на Венецианском биеннале

Украина участвует в Венецианском биеннале, несмотря на войну с Россией.
Выставка Это Украина. Защищая свободу, сейчас существует совместно с участием Фонда Виктора Пинчука, президента Украины и Министерства культуры.
Ведущая выставка современного художественного мира Венецианский Биеннале беспрецедентно говорит об Украине.
Ведущая выставка современного художественного мира Венецианский Биеннале беспрецедентно говорит об Украине.
Выставка Это Украина. Защищая свободу представлена прямо в сердце города. Трудно не заметить баннеры желто-синего цвета в школе искусств.
Сейчас здание превратилось в центр украинского творчества.
Тем не менее люди несут свои картины не только на выставки. Ранее мы рассказывали, как жительница Киева устроила выставку в бомбоубежище и поднимала настроение людей.