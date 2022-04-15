Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой

Путин уже не первый раз угрожает миру ядерным оружием. Президента РФ, наверное, “душит” зависть, что все страны развиваются, хотят укреплять отношения между собой, вступая в разные союзы, и идти вперед к лучшему будущему.
В то время как сама Россия и ее руководство тоскует по СССР и его устройству и большими шагами, даже прыжками, возвращается в прошлое.
Даже на обложках мировых изданий Владимира Путина карикатурно изображали, как обезьяну, которая играет с красной кнопкой. Несмотря на все шутки и прогнозы экспертов, никто не знает, что творится в голове российского диктатора, поэтому нужно быть готовыми ко всему.
Сегодня Вікна расскажут тебе, что делать в случае ядерного взрыва.
(источник фото Unsplash)
Прежде всего, нужно знать зону поражения от взрыва. Считается, что все, кто окажется на расстоянии 800–1000 м от эпицентра взрыва, могут умереть с вероятностью 90%.
У тех, кто окажется немного дальше, на расстоянии 3000–3500 м — есть шанс выжить 50%.
Помни! Радиация распространяется очень быстро, поэтому на то, чтобы спрятаться, будет примерно пять минут.
Помни! Радиация распространяется очень быстро, поэтому на то, чтобы спрятаться, будет примерно пять минут.
Если ядерный “гриб” застал тебя на улице, ни в коем случае не смотри на него, поскольку можно ослепнуть. Ляг на землю, подложи руки под туловище и оставайся в таком положении, пока не пройдут две ударные волны.
Обязательно нужно закрыть лицо и дыхательные пути платком или шарфом.
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Преподаватель химии, кандидат химических наук Глеб Репич рассказывает: если по Украине нанесут ядерный удар, это будет именно тактическое ядерное оружие, которое несут Искандеры или крылатые ракеты.
Им нужно время, чтобы долететь, поэтому будет объявлена воздушная тревога и у тебя будет возможность скрыться.
Им нужно время, чтобы долететь, поэтому будет объявлена воздушная тревога и у тебя будет возможность скрыться.
Лучше всего — спрятаться в штатном бомбоубежище или метро. Но помни: метро закроется через пять минут после объявления тревоги.
Если у тебя есть помещение под землей, обустроенное, чтобы там можно было провести какое-то время, нужно сидеть там. В идеале месяц или больше, если понадобится.
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Если ты находишься в квартире или частном доме, следует закрыть все окна и двери тряпками, выключить вентиляцию и закрыть все щели.
Если в многоэтажном доме без подвала — стоит подняться выше десятого этажа и сделать то же самое — заслонить все щели. Прячьтесь в коридоре, ванной комнате, там, где нет окон.
Если произойдет ядерный взрыв, то в укрытии придется сидеть в течение недель или даже месяцев. Ждать, пока пройдут две волны радиации и несколько радиационных дождей.
Поэтому нужно сделать большие запасы бутылированной воды, не портящейся пищи, спичек, свечей, пополнить аптечку.
Поэтому нужно сделать большие запасы бутылированной воды, не портящейся пищи, спичек, свечей, пополнить аптечку.
Обязательно нужно купить радио на батарейках. Интернета и мобильной связи может не быть, а по радио можно будет узнавать информацию от ГСЧС, слушать новости и т.д.
Не стоит есть продукты, которые находились на улице, ведь есть риск, что они заражены.
В случае, если нужно срочно выйти на улицу, закрывай все части тела от радиоактивной пыли, ни в коем случае не ложись на землю и не попадай под дождь — каждая капля смертельно опасна.
Конечно, нужно иметь стандартную аптечку, где будут жаропонижающие, противовирусные, антисептики, средства первой помощи и другие нужные тебе лекарства. Однако следует иметь еще специальные препараты, которые могут помочь.
В первую очередь это йод. Глеб Репич говорит, что после взрыва через 10-15 минут начнутся радиоактивные осадки. Уровень радиации на местности начнет стремительно расти. Произойдет радиоактивное заражение, так что йод может помочь.
Ондансетрон — противорвотное средство, устраняющее тошноту, необходимое для борьбы с основными проявлениями первичной реакции при радиационном воздействии.
Радиогардас — для профилактики накопления в организме и ускорения выведения из него радиоизотопов цезия и рубидия.
Ядерное оружие Россия еще не применила, однако использует запрещенные фосфорные боеприпасы. Ранее мы рассказывали, как распознать химическую атаку и подготовиться к ней.