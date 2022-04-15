Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой

Путин уже не первый раз угрожает миру ядерным оружием. Президента РФ, наверное, “душит” зависть, что все страны развиваются, хотят укреплять отношения между собой, вступая в разные союзы, и идти вперед к лучшему будущему.

В то время как сама Россия и ее руководство тоскует по СССР и его устройству и большими шагами, даже прыжками, возвращается в прошлое.

Даже на обложках мировых изданий Владимира Путина карикатурно изображали, как обезьяну, которая играет с красной кнопкой. Несмотря на все шутки и прогнозы экспертов, никто не знает, что творится в голове российского диктатора, поэтому нужно быть готовыми ко всему.

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Сегодня Вікна расскажут тебе, что делать в случае ядерного взрыва.

(источник фото Unsplash)

Прежде всего, нужно знать зону поражения от взрыва. Считается, что все, кто окажется на расстоянии 800–1000 м от эпицентра взрыва, могут умереть с вероятностью 90%.

У тех, кто окажется немного дальше, на расстоянии 3000–3500 м — есть шанс выжить 50%.

Помни! Радиация распространяется очень быстро, поэтому на то, чтобы спрятаться, будет примерно пять минут.

Что делать во время ядерного удара

Если ядерный “гриб” застал тебя на улице, ни в коем случае не смотри на него, поскольку можно ослепнуть. Ляг на землю, подложи руки под туловище и оставайся в таком положении, пока не пройдут две ударные волны.

Обязательно нужно закрыть лицо и дыхательные пути платком или шарфом.

(Источник фото Unsplash)

Где скрываться от ядерного удара

Преподаватель химии, кандидат химических наук Глеб Репич рассказывает: если по Украине нанесут ядерный удар, это будет именно тактическое ядерное оружие, которое несут Искандеры или крылатые ракеты.

Им нужно время, чтобы долететь, поэтому будет объявлена ​​воздушная тревога и у тебя будет возможность скрыться.

Лучше всего — спрятаться в штатном бомбоубежище или метро. Но помни: метро закроется через пять минут после объявления тревоги.

Если у тебя есть помещение под землей, обустроенное, чтобы там можно было провести какое-то время, нужно сидеть там. В идеале месяц или больше, если понадобится.

(Источник фото Pexels)

Если ты находишься в квартире или частном доме, следует закрыть все окна и двери тряпками, выключить вентиляцию и закрыть все щели.

Если в многоэтажном доме без подвала — стоит подняться выше десятого этажа и сделать то же самое — заслонить все щели. Прячьтесь в коридоре, ванной комнате, там, где нет окон.

Что брать с собой в укрытие во время ядерного удара

Если произойдет ядерный взрыв, то в укрытии придется сидеть в течение недель или даже месяцев. Ждать, пока пройдут две волны радиации и несколько радиационных дождей.

Поэтому нужно сделать большие запасы бутылированной воды, не портящейся пищи, спичек, свечей, пополнить аптечку.

Обязательно нужно купить радио на батарейках. Интернета и мобильной связи может не быть, а по радио можно будет узнавать информацию от ГСЧС, слушать новости и т.д.

(Источник фото Unsplash)

Не стоит есть продукты, которые находились на улице, ведь есть риск, что они заражены.

В случае, если нужно срочно выйти на улицу, закрывай все части тела от радиоактивной пыли, ни в коем случае не ложись на землю и не попадай под дождь — каждая капля смертельно опасна.

Аптечка во время ядерного взрыва

Конечно, нужно иметь стандартную аптечку, где будут жаропонижающие, противовирусные, антисептики, средства первой помощи и другие нужные тебе лекарства. Однако следует иметь еще специальные препараты, которые могут помочь.

В первую очередь это йод. Глеб Репич говорит, что после взрыва через 10-15 минут начнутся радиоактивные осадки. Уровень радиации на местности начнет стремительно расти. Произойдет радиоактивное заражение, так что йод может помочь.

Ондансетрон — противорвотное средство, устраняющее тошноту, необходимое для борьбы с основными проявлениями первичной реакции при радиационном воздействии.

Радиогардас — для профилактики накопления в организме и ускорения выведения из него радиоизотопов цезия и рубидия.

Ядерное оружие Россия еще не применила, однако использует запрещенные фосфорные боеприпасы. Ранее мы рассказывали, как распознать химическую атаку и подготовиться к ней.