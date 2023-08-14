До 25 тысяч грн за распространение “русской культуры”: будут ли штрафовать за прослушивание музыки из РФ

Борьба с оккупантом должна продолжаться не только на фронте, но и в тылу. В частности, обществу Украины нужно окончательно отказаться от российской музыки.

Теперь в Украине могут быть введены штрафы за звучание российской музыки в общественных местах. Законопроект предусматривает штрафы от 5100 до 25500 грн.

Кто это должен контролировать и как будет проверяться, рассказываем дальше.

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Штрафы за российскую музыку в общественных местах

Штрафы за прослушивание российской музыки в общественных местах действуют уже год, но суммы там мизерные: до 70 грн.

Теперь размер штрафа планируют увеличить до 25 500 грн.

Депутаты и языковой омбудсмен такую идею поддерживают, потому что речь идет о национальной безопасности.

Такие штрафы будут наложены не на каждого гражданина, а на тех людей, которые ответственны за это: руководителей заведений торговли, общественного питания и сферы услуг.

А чтобы не слушать российское, стоит больше знакомиться с украинскими плейлистами. Раньше мы собирали для тебя украинские песни на любой вкус.

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