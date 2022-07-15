Мусор, ветки и даже бутылки могут таить опасность: как саперы учат гражданских поисковиков мин

В Украине профессиональные саперы учат гражданских поисковиков распознавать мины. Их задача — правильно обследовать опасную территорию, заметить взрывчатку и вызвать на помощь спасателей.

Среди желающих получить такие навыки — местные управленцы, лесники, грибники и просто те, кто любит гулять по лесу.

Обследование опасных мест

Самое любимое место оккупантов для минирования — лес. В основном именно там они разбивали себе лагерь, а когда убегали — заминировали каждый уголок.

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Противопехотные и противотанковые мины встречаются прямо на тропах и перекрестках, прикопанные землей или замаскированные травой.

Обнаружение взрывчатки

Захватчики оставляют взрывчатку буквально везде. Признаками минирования может быть что-либо:

насечки;

обломанные ветки;

мусор и т.д.

К примеру, бутылками оккупанты любят маскировать так называемые “пусковые механизмы” для взрывчатки.

Или вот еще один метод минирования деревьев: пока человек смотрит себе под ноги, чтобы не наступить на мину, опасность подстерегает над головой.

Это называется “бросить паука”. Эту штуку часто применяли в Станице Луганской. Они (россияне — ред.) долго сидели там. И любили бросать вот таких паучков. Вы идете, плечом, каской, бронежилетом цепляете. Граната. 5-7 человек нет, — рассказывает инструктор.

Подсказки, что дерево заминировано:

сломанные ветви;

насечки на стволе;

притоптанная трава вокруг.

Обнаружив подозрительный предмет, поисковик должен передать дело саперам. Обучение для идентификаторов длится три дня, а дальше практика.

Стоит ли гражданским ходить в лес

Пиротехники ГСЧС просят мирных жителей не наведываться в этом году в лес. Особенно это касается территорий, где побывали оккупанты. Ведь без особых навыков заметить взрывчатку почти невозможно.

В настоящее время в Украине 230 квадратных километров территории не обследованы, то есть потенциально опасны.

Кроме того, есть еще 19 тысяч квадратных километров заминированных акваторий. К примеру, только в реке Ирпень, что в Киевской области, нашли 12 тысяч взрывоопасных предметов.

Саперы в Украине ежедневно подрывают по несколько сотен вражеских снарядов и находят новые. Смотри, как работают взрывотехники во время войны.

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