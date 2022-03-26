Образец профессионализма — Национальная гвардия Украины отмечает годовщину: поздравление

Сегодня, 26 марта, День Национальной гвардии Украины и она отмечает свою восьмую годовщину. Президент Владимир Зеленский поздравил защитников нашей страны и вручил государственные награды.

Хочу поблагодарить за вашу службу каждому и каждой за то, что сохраняете целостность нашего государства, за то, что защищаете суверенитет, все наши семьи… Очень счастлив, что у нас одна команда под названием Украина.

Украинские спортсмены, певцы, актеры, ведущие, писатели и блоггеры поздравили военнослужащих с Днем Национальной гвардии Украины.

К теплым поздравлениям присоединились Анатолий Гнатюк, Вячеслав Гиндин, Мария Бурмака, Жан Беленюк, Злата Огневич, Ирина Федишин, Ирма Витовская, Леся Никитюк, Ольга Сумская, Оля Цыбульская, Светлана Тарабарова и Ахтем Сеитаблаев.

Они выразили благодарность всем нацгвардейцам, которые добросовестно исполняют свой долг, отстаивая нашу независимость, свободу и мирное небо над Украиной.

Даже на другом континенте украинцы не забывают своих защитников и защитниц. Наша диаспора и волонтеры из Вашингтона поздравили гвардейцев с профессиональным праздником.

Вы — невероятные! Мы верим в вас и знаем, что Украина непременно победит. Украинцы и многие другие люди со всего мира поддерживают вас и помогают Украине каждый день. Мы стоим вместе с вами.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что Нацгвардия — одно из сильнейших звеньев обороны, и поблагодарил каждого бойца за мужество и профессионализм.

Редакция Вікон также поздравляет Национальную гвардию Украины с профессиональным днем. Вы — наша надежда. Вы — наша опора. Вы — наш спокойный сон ночью.

Верим в каждого защитника и желаем сохранять несокрушимый дух казачества, которым вы наполнены. С вами бок о бок стоят все украинцы — каждый на своем месте приближает день общей победы над российскими захватчиками.

Слава Украине! Слава Нацгвардии!

День Национальной гвардии Украины — поздравление в картинках













Тем временем, защитники Киева успешно отражают наступление противника и удерживают наши рубежи. Читай, какая ситуация на фронте 26 марта.