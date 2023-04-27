Навчай для України: как молодые педагоги идут работать в сельские школы по новой программе

В настоящее время продолжается набор на программу Навчай для України. Ее участники приходят в педагогику из других областей.

Они не учителя, но решили прийти в школу. И не просто в школу, а в маленькую, сельскую, чтобы отработать там минимум два года. И детям дать знания, и самим научиться.

В программе им помогают получить необходимые знания. Руководители учебных заведений говорят, что для них это просто находка, ведь молодежь в школы идти не хочет, а кадров не хватает. А здесь молодые, умные и мотивированные педагоги.

Цель программы Навчай для України — привлекать молодежь из разных отраслей для работы в школах маленьких населенных пунктов. Тех, кто уже имеет высшее образование, знает безупречно один из предметов школьной программы, но ранее не преподавал.

Для них это опыт, а для школ, особенно маленьких, сельских, возможность получить новое дыхание. Еще пять лет назад исследование учебных компетенций PISA выявило, что в Украине учащиеся из сел отстают от городских на два с половиной года.

Это уже длится несколько лет. Не хватает учителей математики, английского языка. На пенсию идут старшие, а молодежь не приходит, — говорит директор Гребенковского лицея Оксана Силецкая.

Директор заведения говорит, что найти хорошего и мотивированного учителя сейчас сложно. Несмотря на то, что согласно официальной статистике Министерства образования 93% педагогических вакансий в школах заполнены, педагоги уже давно заметили опасную тенденцию.

Потребность огромная: иногда школы подают десять незаполненных вакансий. Это значит, что дети лишены доступа к образованию, — отмечает глава программы Учебный курс Украины Оксана Матияш.

Участников тщательно отбирают и учат. Также есть возможность окончить магистратуру в университете имени Бориса Гринченко. Участие уже приняли более 30 школ и 50 молодых людей, стремящихся менять образование.

После двух лет преподавания участники могут выбрать: либо остаться в школе, либо уйти.

Однако отсутствие педагогов не единственная проблема, с которой могут столкнуться украинские школьники. Читай, как стресс и переезды могут влиять на успеваемость ребенка в школе.

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