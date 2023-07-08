Всё, как он любил. Сегодня в Киеве проходит фестиваль памяти Романа Ратушного

Протасів яр був особливим місцем для Романа Ратушного, він боровся з 2018 року за нього, щоб тут був саме яр, а не багатоповерхівка. Торік у липні Київрада ухвалила рішення, що на обох схилах яру буде ландшафтний заказник.

Читай у матеріалі про фестиваль пам’яті Романа Ратушного, що відбувається сьогодні в Києві.

Сьогодні в Києві проходить фестиваль пам’яті Романа Ратушного

Нагадаємо, Роман Ратушний загинув 9 червня поблизу Ізюма. Світлана Поваляєва, мати захисника України, у Протасовому яру розповіла, що відчуває:

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Я тут живу, це дім мого серця. Це величезна ніжність і любов, гордість за нашу громаду і людей, за те, що ми це відстояли.

Боротьба за Протасів яр триває, адже йдуть суди, бо опоненти подають апеляції. Світлана відчуває смуток, бо місце нерозривно пов’язане з її сином. Він страшенно любив цей яр.

Мені сумно, адже його вбили росіяни і він не бачить, як тут прекрасно, який ми класний фестиваль його пам’яті зробили.

У межах фестивалю буде день пам’яті Романа Ратушного. Сьогодні, 8 липня, кияни та гості столиці можуть відвідати його та вшанувати героя. Громаді свідомих, яка відстоювала яр, виповнюється 105 років.

Ця громада брала участь ще у виборах УНР. Ввечері відбудеться концерт музичного колективу Хорея Козацька. На галявині можна буде поспілкуватися з Володимиром Ярмоленко, Вахтангом Кебуладзе та Тарасом Лютим. А також відбудеться дискусія про філософію Сенеки.

Також на фестивалі покажуть короткометражний фільм про Романа Ратушного, сильну роботу об’єднання Вавилон 13 — Мирослави Барчук та Володимира Тихого.

На фестивалі вшанують пам’ять загиблої письменниці Вікторії Амеліної. Світлана Поваляєва каже, все робили так, як любив Роман Ратушний.

Насичена програма і для дітей — можна буде навчитися робити мотанки, витинанки.

Раніше ми розповідали про виставку найвідоміших робіт Олега Тістола, що проходить у Києві.

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