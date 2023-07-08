Lifestyle

Всё, как он любил. Сегодня в Киеве проходит фестиваль памяти Романа Ратушного

Анастасия Грубрина, редактор сайта 08 июля 2023, 14:30

Больше видео
0:03:18
Сміттєсортувальний завод у Закарпатті
Больше никакого мусора! На Закарпатье строят первый мусоросортировочный завод
Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу
Защищено: (Не) доверять на 100%! Сможет ли искусственный интеллект заменить юристов и их работу
0:03:18
Виставка Олега Тістола
Война стала вдохновением для украинского художника Олега Тистола. Выставка самых известных работ проходит сейчас в Киеве
0:09:54
акциз на пальне
Цены шокируют? Какие будут последствия возвращения акциза на горючее
Смотреть больше

Последние видео
0:03:18
Сміттєсортувальний завод у Закарпатті

Больше никакого мусора! На Закарпатье строят первый мусоросортировочный завод
0:05:47
Сьогодні в Києві відбудеться фестиваль пам’яті Романа Ратушного
Всё, как он любил. Сегодня в Киеве проходит фестиваль памяти Романа Ратушного
0:04:55
recovery
Продовжував бій попри уламок в руці — як проходить реабілітація героя в Recovery
0:04:55
recovery
Продолжал бой, несмотря на обломок в руке — как проходит реабилитация героя в Recovery
Карта бойових дій в Україні
Пункт управления врага, ЗРК и БпЛА не выдержали давления украинцев: карта боевых действий в Украине 8 июля в режиме онлайн
0:07:18
Історії постраждалих про страшну ніч у Львові 6 липня
Сын больше суток ждал хорошей вести, но мама погибла. Пострадавшие от ракетной атаки на Львов рассказали о пережитом
Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу
Защищено: (Не) доверять на 100%! Сможет ли искусственный интеллект заменить юристов и их работу
0:03:23
Музей у Бучі
Дети разрисовали гильзы россиян. В Буче открывается музей памяти оккупации
Карта бойових дій в Україні
Вместо детского санатория — военная база на 800 окупантов: карта боевых действий в Украине 7 июля в режиме онлайн
0:02:26
Школу в Запоріжжі зруйновано
Запорожская гимназия превратилась в руины… Дети даже не успели там поучиться после нового ремонта
Больше видео
Сміттєсортувальний завод у Закарпатті
Читать дальше
Больше никакого мусора! На Закарпатье строят первый мусоросортировочный завод
recovery
Читать дальше
Продолжал бой, несмотря на обломок в руке — как проходит реабилитация героя в Recovery

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь