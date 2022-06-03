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Відлуння руйнації в Киевской области. Как музыканты творчеством привлекают внимание к войне в Украине

Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 03 июня 2022, 23:16

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