Відлуння руйнації в Киевской области. Как музыканты творчеством привлекают внимание к войне в Украине

Концерт на разбитых российских танках — это не танцы на костях, а привлечение внимания к проблемам Украины. Проект Відлуння руйнації уже в восьмой раз организовывает подобную акцию.

На этот раз группа Очеретяний кіт сыграла свою известную песню Джавелін возле села Дмитровка в Киевской области, которое в начале вторжения заняли оккупанты.

В этой деревне до сих пор не убрали колонну вражеской техники, местные привели на экскурсию детей, которые теперь видят то, что многие десятилетия назад пережили их прадеды.

Село было почти пустым, когда в нем находились российские военные, в нем осталось 11 человек. Враги прятали танки между домами, а над местными жителями — издевались.

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Жители села рассказывают, что до сих пор переживают стресс и начинают нервничать, когда слышат, как рядом громко проехала машина.

Местная жительница Галина со слезами вспоминает, как российские военные издевались над ней и признается, что страшно было выйти со двора.

Сейчас 14 танков стоят возле села, как привидения, поэтому волонтеры использовали локацию для своего проекта. Цель Відлуння руйнації — привлечение внимания к проблеме в Украине через искусство. Также волонтеры во время проекта напоминают, что для победы Украины нужно оружие.

Мы показываем, что наше творчество сильнее любой техники, — говорит продюсер группы Очеретяний кіт Сергей Тягнирядно.

— Если во время войны не абстрагироваться психологически, то можно сойти с ума. Мы используем все, чтобы дать силу и энергию тем, кто в отчаянии, — говорит лидер группы Роман Криль.

К мероприятию присоединилась территориальная оборона Киевской области. Говорят, что именно Джавелины превратили танки в хлам.

Киевская область одна из тех, кто больше всего пострадал от российских оккупантов, тысячи людей остались без домов. Раньше мы рассказывали об открытии модульного городка в Бородянке.