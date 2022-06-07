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Войны и мира не будет: Витренко об образовательном процессе и изменениях в учебной программе в Украине

Даниэла Долотова, редактор сайта 07 июня 2022, 17:30

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