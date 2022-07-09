Lifestyle

Нация победителей: за первый день Всемирных игр в США украинцы завоевали четыре медали. Читай, кто принес золото

Елена Яковлева, редактор сайта 09 июля 2022, 10:50
Всесвітні ігри 2022 - підсумки першого дня

Больше видео
0:03:41
вінки з посланнями
Плакала даже погода: как запускали по Днепру веночки с посланием в оккупированные регионы
Нация победителей: за первый день Всемирных игр в США украинцы завоевали четыре медали. Читай, кто принес золото
Социально ответственный бизнес. Рассказываем о тех, кто защищает нашу страну в тылу
0:08:27
Опалювальний сезон 2022 в Україні - чи вистачить газу на зиму
Собственное производство и импорт из Европы: как Украина готовится встречать отопительный сезон 2022
0:07:08
Андрій Шимановський: як блогер просуває українську мову у Tik Tok
Учитесь быстро и весело! Как блогер Андрей Шимановский продвигает украинский язык в Tik Tok
Смотреть больше

Последние видео
0:06:04
Сергій Грабський про ситуацію на фронті 09.07.2022

Ситуация на фронте 9 июля: Грабский об оперативной паузе россиян и возможном наступлении на Запорожье
Всесвітні ігри 2022 - підсумки першого дня
Нация победителей: за первый день Всемирных игр в США украинцы завоевали четыре медали. Читай, кто принес золото
Нация победителей: за первый день Всемирных игр в США украинцы завоевали четыре медали. Читай, кто принес золото
Ударили градами по домам. Российская армия обстреляла Кривой Рог, есть жертвы
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 9 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 9 июля
0:09:48
Олег Сенцов про одруження
Война в фильмах против войны в реальности: Сенцов о ситуации на фронте и женитьбе
0:02:13
Добірка перехоплених розмов окупантів - загарбники хочуть додому
Поехал бы домой, чтобы не вернуться на войну — перехваченный разговор оккупанта с женой
0:16:50
Олена Зеленська про саміт у Києві
Восстановление людей важнее инфраструктуры: Зеленская о предстоящем саммите первых леди и джентльменов
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Олексій Резніков про кількість захисників у ЗСУ
Сколько украинцев сейчас защищают страну? Министр обороны раскрыл численность военных формирований
0:02:46
Волонтерство в Днепропетровской области
Готовят сотни килограммов вкусностей: как в Днепропетровской области помогают украинским бойцам
Больше видео
Сергій Грабський про ситуацію на фронті 09.07.2022
Читать дальше
Ситуация на фронте 9 июля: Грабский об оперативной паузе россиян и возможном наступлении на Запорожье
Нация победителей: за первый день Всемирных игр в США украинцы завоевали четыре медали. Читай, кто принес золото
Читать дальше
Ударили градами по домам. Российская армия обстреляла Кривой Рог, есть жертвы

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь