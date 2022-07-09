Нация победителей: за первый день Всемирных игр в США украинцы завоевали четыре медали. Читай, кто принес золото

Вчера, 8 июля, в США стартовали Всемирные игры-2022. По итогам первого дня Украина получила сразу четыре медали, две из которых — золотые.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины в Facebook.

Первые призеры на Всемирных играх-2022

Первое золото на играх для Украины завоевала 17-летняя София Гречко в подводном спорте. Она проплыла 200 м в моноласте за 1 минуту 29,57 сотых секунды.

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Еще одно золото получила каратистка Анжелика Терлюга. В полуфинале она победила спортсменку из США со счетом 8:1, а в финале кумите до 55 кг одолела действующую чемпионку мира — египтянку Ахлам Юссеф — сделав единственную успешную атаку.

Кстати, на Олимпийских играх-2020 Терлюга завоевала серебро.

Две бронзовые медали забрали спортсменки пауэрлифтинга:

Анастасия Деревянко — в легком весе (482,5 кг в сумме); Лариса Соловьева — в среднем весе (592,5 кг на сумму).

Для Соловьевой это уже пятая награда на Всемирных играх, причем четыре прошлых раза она побеждала.

Сегодня, 9 июля, украинцы сразятся в парашютном спорте, карате, пауэрлифтинге, сумо, подводном и танцевальном спорте. Будем болеть за наших!

Что такое Всемирные игры

Всемирные игры по неолимпийским видам спорта проводятся с 1981 года спустя год после Олимпийских игр. Украина дебютировала на соревнованиях в 1993 году.

В этом году сборная Украины представлена ​​самым большим составом за всю историю выступлений команды. 102 наших спортсмена будут бороться за победу в 19 видах спорта.

Торжественная церемония открытия игр прошла 8 июля в Бирмингеме, штат Алабама.

Ранее Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал о спортивной жизни во время войны, возобновлении соревнований внутри Украины и бойкоте мирового сообщества против российских спортсменов.

Смотри, как война повлияла на спортивную жизнь Украины.

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