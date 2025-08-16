Во Львовской области действует уникальное пространство поддержки для семей военных. Программа Camp+, созданная фондом Голоса детей, — это трехнедельный реабилитационный лагерь для жен и детей погибших, пропавших без вести или пленных защитников.

Здесь они обретают смысл жить после потери самых родных.

Софии — 11 лет. С тех пор как на войне погиб ее папа, она больше двух лет почти не говорила. Не пела тем более, но недавно снова начала.

Признается: это ее отвлекает. Папа при жизни просил дочь петь и танцевать.

Мама Софии и супруга погибшего бойца 72-й бригады Татьяна осталась с тремя детьми.

— Жизнь остановилась. Я не знала, что делать. Я в себя ушла, не могла контролировать эмоции… Когда меня пригласили Голоса детей, мы пообщались индивидуально и они объяснили то, на что я сама не могла дать ответ, — говорит Татьяна.

Женщины здесь делятся своей болью потери и вместе проводят время за играми и занятиями.

Муж Елены пропал без вести осенью 2024 года. Хотя она знает, что он погиб, формально его статус до сих пор не определен.

— Понимаете, когда происходит такое, жизнь делится на до и после. Я была между небом и землей. Я часто думала о суициде. Меня не останавливали дети, мне не хотелось жить, — говорит Елена.

Узнав о кемпе, на реабилитацию сначала хотела отправить старшую дочь, но волонтеры лагеря убедили приехать вместе с детьми.

Они вытаскивают таких женщин, как я, с самого дна.

Реабилитация рассчитана на 21 день и одновременное посещение 16 семей. Здесь психологи отдельно работают с каждой возрастной группой: отдельно для женщин и три группы для детей всех возрастов.

Занимаются по специальным программам, есть индивидуальные консультации.

