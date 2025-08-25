Кроме решётки — я ничего не видел… Каким из плена вернулся экс-мэр Херсона

Накануне, на 34-ю годовщину восстановления украинской Независимости, из российского плена вернулись украинские военные и пленные.

Освободили и бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко, которого похитили оккупанты в апреле 2022 года.

— Хочу сегодня поблагодарить всех, кто способствовал освобождению этих ребят, которые сегодня впервые за три с половиной года войны ступили на украинскую землю.

Я, кроме решетки и бетонного покрытия, за последние годы не видел ничего. Поэтому я благодарю за этот подарок.

Всегда думал, какой будет дата моего второго дня рождения.

Так хорошо совпало, что второй день рождения у меня теперь — 24 августа, — делится Владимир Николаенко сразу после освобождения.

И добавляет: главное, что Херсон держится и Украина держится.

Напомним, что ранее Николаенко, находившийся в российском плену с апреля 2022 года, отказался от обмена в пользу тяжелобольного украинского пленника.

18 апреля 2022 года его похитили российские оккупанты в Херсоне. Перед этим он получал угрозы от коллаборантов.

Долгое время о Николаенко не было никакой информации, пока представители Красного Креста не подтвердили информацию о пленении.

Владимир Николаенко возглавлял Херсон с 2014 по 2020 годы.

Наши военные и гражданские, прошедшие плен, нуждаются в понимании и поддержке. Раньше мы рассказывали тебе о возможных выплатах для военных после плена.

