Обломок впился в голову — медики спасли беременную, пострадавшую от удара по роддому

Она выжила после удара баллистической вражеской ракетой с ребенком под сердцем! Это история о Екатерине — девушке, которая как раз была на сохранении в роддоме Каменского в Днепропетровской области, когда враг нанес удар.

В ночь на 29 июля оккупанты ударили ракетами по городу — три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Беременную Екатерину удалось спасти чудом — ее сразу эвакуировали в одну из больниц Днепра. Далее — экстренная операция, длившаяся четыре часа. Сейчас, говорят медики, к девушке возвращаются все важные функции.

— Первый взрыв — мы пошли в укрытие. Затем мы вышли на улицу с девушками, чтобы подышать воздухом. И тогда произошел второй взрыв, — говорит Екатерина.

В первые минуты после атаки муж Владислав уже был на месте прилета. Пытался отыскать жену, которая была почти на пятом месяце беременности.

— Я с ней после первого взрыва был на телефонной связи, — рассказывает мужчина. — И когда я услышал второй взрыв и женские крики, я без раздумий поехал туда. Трудно было найти, много раненых, — вспоминает Владислав.

Все тело Екатерины иссечено осколками. Но самым страшным было ранение головы.

Обломок врезался в место с большой концентрацией сосудов. Главное было — не допустить кровоизлияния. Медики с этим справились. Сейчас Екатерину переводят из реанимации в родильный.

Впереди у Екатерины длительное лечение. Прогнозы же, говорят медики, оптимистичны как для нее, так и для ребенка.

О чем мечтаете, Катя? — О здоровом ребенке, — отвечает девушка.

