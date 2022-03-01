Искусство будет жить! Картины Примаченко от обстрелов спасли простые украинцы

Идет уже шестой день, когда российские оккупационные войска вторглись на территорию нашего государства. С того времени за время их “русского мира” пострадало много людей.

Цель врага становится не только военным объектом, но и мирным населением. Они целятся в дома, школы и музеи.

Во время боев в Вышгородском районе пострадал историко-краеведческий музей в городке Иванков.

Там хранили работы известной украинской художницы Марии Примаченко. Большинство из них были действительно уникальными.

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Сначала все подумали, что они сгорели вместе с музеем, но нет! Украинский народ еще раз показывает, что он силен и доказывает свою любовь не словами, а делом.

Местные жители успели вынести картины и забрать в свои дома. Об этом сообщает телеведущая канала Рада Татьяна Гончарова.

Раньше мы рассказывали, как простые украинцы сражаются с врагом.