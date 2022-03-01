Люди

Искусство будет жить! Картины Примаченко от обстрелов спасли простые украинцы

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 марта 2022, 07:07
Робота Приймаченко

Больше видео
0:02:49
Як гумор допомагає вижити під час війни
Не только оружием, но и юмором! Как украинцы борются с российскими оккупантами
0:03:31
Як допомагають армії українці та бізнес під час війни
Невероятная поддержка! Как бизнес обеспечивает надежный тыл для защитников Украины
Волонтерство в Україні під час війни
Люди везут в пункты сбора все, что имеют — в Украине всплеск волонтерства
0:09:57
де сховатися у багатоповерхівці
Выходить на лестничные клетки! Расскажем, где укрыться от обстрелов в многоэтажном доме
Смотреть больше

Последние видео
Робота Приймаченко

Искусство будет жить! Картины Примаченко от обстрелов спасли простые украинцы
Ілон Маск надасть доступ до супутникового інтернету Україні
Поддержка от Илона Маска: первая партия станций спутникового интернета Starlink уже в Украине
Ольга Харлан про спортивні санкції
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан прокомментировала спортивные санкции против РФ
0:07:33
Володимир Зеленський
Обстрел Харькова, санкции, переговоры с российской стороной: новое обращение Зеленского
0:01:57
Українці чинять спротив
Бесстрашные украинцы: как гражданские герои противостоят врагу
0:04:50
Ігор Терехов
Это убийство украинского народа: Терехов об обстреле Харькова 28 февраля 2022
0:02:49
Як гумор допомагає вижити під час війни
Не только оружием, но и юмором! Как украинцы борются с российскими оккупантами
0:03:17
Як працює перинатальний центр у Харкові під час війни
Новорожденные в войне: темные подвалы, трубы и врачи без сна. Репортаж Вікон
Искусство будет жить! Картины Примаченко от обстрелов спасли простые украинцы
Скоро увидят Советский Союз, о котором так мечтали: в РФ экономическая катастрофа
0:02:55
Яка ситуація на сході україни
На востоке Украины гуманитарная катастрофа: нет света, газа и воды
Больше видео
Ілон Маск надасть доступ до супутникового інтернету Україні
Читать дальше
Поддержка от Илона Маска: первая партия станций спутникового интернета Starlink уже в Украине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь