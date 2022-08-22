Иглы вонзали в рану и пытали водой: защитники Мариуполя рассказали, как оккупанты обращаются с пленными

Борьба за независимость Украины продолжается, но после победы у украинского народа очень много работы. Все попавшие в плен защитники должны вернуться домой.

Об этом говорят родные военных, об этом повторяют и те, кто побывал в руках врага.

Защитники Мариуполя с позывными Википедия, Манго и Вишня рассказали на пресс-конференции о том, в каких условиях находятся пленные украинские военные и какие пытки наносят им оккупанты.

Азовец Владислав Жаворонок, среди собратьев Википедия, говорит, что россияне применяют все возможные и невозможные средства давления. Оккупанты не оказывают должной медицинской помощи раненым, только поддерживают жизнедеятельность так называемого обменного фонда.

Фактически, это было не лечение, а сохранение жизни, чтобы мы просто дожили до возможного обмена.

Кроме того, с первых дней пытаются психологически сломать дух украинских воинов, рассказывают, что они никому не нужны и все равно проиграют.

Кому-то иглы вонзали в рану, кого-то пытали водой. Некоторые ребята получали недостаточное лечение.

Военный из ГУР Минобороны Дмитрий Усиченко, у которого позывной Вишня, соглашается и добавляет, что после таких моральных издевательств шли допросы и угрозы убить защитников украинской государственности.

Другой воин Азова — Денис Чепурко с позывным Манго — рассказывает, как пленники спали на полу комнаты площадью метр на метр и получали всего 600 миллилитров непитьевой воды на два дня.

Полная пресс-конференция азовцев

Кроме того, оккупанты во время допросов пытались заставить его подписать бумаги против своего командования. Россияне хотели таким образом сбросить с себя всю ответственность за уничтожение некогда мирного Мариуполя.

Если хочешь узнать подробнее, как украинские военные восстанавливаются после пережитого в героическом городе, читай интервью с морпехом из Мариуполя, пережившим выстрел из танка и российский плен.

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