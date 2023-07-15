Новый дом для Саши. История мальчика из клипа Imagine Dragons получила продолжение

Новый дом для 14-летнего Саши из Новогригоровки Николаевской области начали возводить доноры UNITED24. Это тот парень, который всему миру рассказал историю своего разбитого россиянами села.

Он снялся в клипе американской группы Imagine Dragons, который уже набрал более 5 млн просмотров. Саша с мамой вернулся в село одним из первых.

Дом семьи уничтожили россияне. История парня не оставила людей равнодушными. Сейчас в его дворе уже развернулась строительная площадка.

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Саша Згурский из Новогригоровки показывает строительство, которое на днях началось в его дворе. Когда съемочная группа приезжала сюда впервые, парень показывал разбитый дом.

Здесь был прилет рядом, метра два. Живого ничего не осталось, здесь у меня стоял стол, а здесь кровать, — рассказывает Саша.

Теперь на месте разбитых стен строители уже будут закладывать фундамент. Восстанавливать дом Саши взялись доноры UNITED24. Сначала парень сам хотел отстроить дом, даже не думал, что строители приедут так быстро.

Дом разобрали за день. Парень мечтает о своей комнате, которая у него была в старом доме, пока туда не прилетел вражеский снаряд. Строители прислушиваются ко всем пожеланиям и обещают к осени полностью отстроить дом.

В село стали возвращаться люди. Саша мечтает, что когда-то шумная улица Мирная снова оживет и восстановится, как и вся Новогригоровка. А пока планирует поступать в техникум. К своей популярности он уже привык.

Сначала я стеснялся, а сейчас уже привык, — говорит Саша.

Он не перестает общаться с американским режиссером Таем Арнольдом. Они списываются еженедельно. Режиссер интересуется, помогает ли кто-нибудь парню с жильем. Когда у Саши есть время, он слушает любимую группу, а Тая Арнольда ждет в гости уже в новый дом.

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Фото: скрин из клипа Crushed