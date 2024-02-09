11 часов наблюдения для одного точного выстрела: пограничник рассказал, как охотится на оккупантов

У украинских военных есть терпение и выдержка, чтобы поражать врага. Снайперы могут много часов лежать и следить за целью, чтобы затем произвести один точный выстрел.

В ГПСУ рассказали историю пограничника с позывным Красивый, который проводит часы за винтовками и уничтожает врага в любых условиях.

Две винтовки, часы в засаде и уничтожение цели

Мужчина рассказывает о том, как получил свой позывной. Сразу после мобилизации многие мужчины подстриглись, кто-то подготовился и сделал это еще дома. У пограничника до этого была прическа, когда умывался, посмотрел на себя в зеркало и спросил: “А у кого-то есть прическа?”

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— Все посмеялись два дня, и уже 20 месяцев я Красивый, — говорит он.

Пограничник рассказывает о своих винтовках. У него два вида оружия. Одна — полевая винтовка UAR-10, которая больше сосредоточена на уничтожении боевой силы противника. У Красивого есть специальные патроны НАТО. Другая — американского производства Desert Tech HTI. У этой винтовки калибр 12,7 она больше сосредоточена на отработке по бронированной и легкой бронированной технике.

— Если задача состоит в том, чтобы уничтожить оккупантов и расстояние до 1 км, то это однозначно будет UAR-10. Если расстояние более 1 км и есть возможность и необходимость отработать по технике, то это будет однозначно Desert Tech.

На этот момент один из моих самых удачных выходов был, когда я работал всего два часа, потому что так позволяли погодные условия и локация, и за это время двух оккупантов убил, а одного ранил, — делится он.

Красивый говорит, что привыкаешь к температурному режиму, ведь много времени проводишь в таких условиях. При температуре 11°C он лежал на земле четыре часа. Наибольшее время, которое приходилось проводить в засаде, 11 часов.

— У оккупантов была ротация, мне нужно было определить их командира, чтобы в него попасть. После 11 часов наблюдения мне удалось с первого выстрела попасть в цель, — рассказал пограничник.

Наши военные могут успешно замаскироваться и долго уничтожать врага. Ранее мы рассказывали, как работают снайперы президентской бригады.

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