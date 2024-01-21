Двое против целого нашествия! Как военные пробыли восемь дней в окружении врага

История этих военных заставляет верить в то, что наши защитники действительно — из стали. Воины провели в окружении врага на Донецком направлении восемь дней.

Выжили, отбили мощные и непрерывные атаки из минометов, а еще уничтожили полсотни оккупантов и подбили российский танк.

О восьми сутках в окружении — далее в материале.

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Военнослужащий отдельной бригады ТрО ВСУ Роман — один из тех, кто пробыл восемь дней в окружении врага. Рассказывает, что выжить помогла вера в себя.

На второй день у военных уже был один погибший, поэтому пришлось держать позиции вдвоем. Для побратима Романа это был первый выход, но он воевал наравне.

Мужчины убили более полусотни оккупантов. Чтобы выжить, у мертвых россиян забирали их оружие и БК, слушали их переговоры по рациям и готовились к наступлению врага. Воду, еду и боеприпасы двум военнослужащим на дронах передавали и другие наши защитники, видевшие ситуацию в режиме реального времени.

Так украинские защитники не просто выжили и выполнили задание, но еще и подбили не одну вражескую технику.

Многие украинцы возвращаются из-за границы, чтобы отвоевывать родную землю. История Степових вовків — одна из них. Также мужчинам сейчас необходима помощь, об этом ты узнаешь из другого материала.

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