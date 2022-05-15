Леонид Кравчук: идеолог коммунизма, боровшийся за независимую Украину. Что известно о нашем первом президенте

О потерях Украины теперь приходится упоминать каждый день. Война уносит жизни украинцев — гражданских, военных, известных и неизвестных. Ещё одной утратой недели стал уход в вечность первого президента Украины Леонида Кравчука.

Ему, искреннему коммунисту, удалось поставить окончательную точку в развале Советского Союза и восстановить независимость Украины. Все, кто знал его лично и только с трибуны, однозначны — у Леонида Кравчука была прекрасная интуиция, был профессиональным дипломатом на любом политическом поле боя. И в критические моменты пытался выбирать то, что пойдет на пользу нашему государству.

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Как это было

Украина, начало девяностых. Развал Советского Союза становится очевидным, поэтому разворачивается мощное движение на граните. Несмотря на это, весной 1991 года 70% украинцев до сих пор желает видеть наше государство в составе СССР, а русский язык более употребительным, чем украинский.

Но уже через полгода 91% голосует за независимую Украину. Именно в таком обществе президентом стал бывший идеолог коммунистической партии Леонид Кравчук.

Его преемник, третий президент Украины Виктор Ющенко отмечает: Леонид Кравчук, несмотря на коммунистическую базу, держал в голове новые идеалы: проукраинские и современные.

Мы жили в такие времена, когда ещё половина общества ходила на майские праздники, а вторая половина — ноябрьские праздники. И очень хорошо, что Леонид Макарович был на стороне молодой надежды.

Поэтому сначала, ещё как председатель Верховной Рады, он вместе с другими депутатами голосует за независимость Украины. Парадоксально, однако, большинство в парламенте — коммунисты.

Немногие знают, однако уже на следующий день Россия заявляет, что оставляет за собой право претендовать на территориальную целостность Украины. Отправляют делегацию в Киев, но получают решительный отпор.

В Украине тем временем проходит референдум о независимости и одновременно выборы президента — 1 декабря. Уже через неделю новоизбранный президент независимой Украины Леонид Макарович Кравчук в Беловежской пуще ставит подпись на окончательном развале Союза Советов.

Народный депутат Верховной Рады Украины первых созывов Иван Заец рассказывает: когда Ельцин подсунул какую-либо версию договора об очередном Советском Союзе, Кравчук сказал, что не может этого подписать, потому что его избрали лидером независимой Украины.

Кравчук-украинец победил Кравчука-коммуниста.

Независимость

Тогда она далась нам бескровно, но приподнятая духовно Украина начала проваливаться в экономический кризис. Инфляция более чем на 10 000% была самой высокой по оценке Всемирного банка. Безработица, безденежье и забастовки шахтеров — вот какой была Украина во времена становления на ноги самостоятельно.

Тогда объявили досрочные выборы президента и Кравчук снова показал, что поддерживает демократию. Он не сопротивлялся, когда видел, что теряет власть — говорит Сергей Рахманин, который писал воспоминания Леонида Кравчука.

Он боролся за власть, но не цеплялся за неё. Он фактически положил начало этой традиции демократического выбора власти.

Тогда на выборах Леонида Макаровича опередил другой — Кучма. Вспоминая своего предшественника, Леонид Данилович Кучма говорит: они были и соперниками и единомышленниками, потому что вместе строили Украину.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1730548320325814&id=1729792547068058

— Мало кто знает другого Кравчука, того, что сказал мне в первые дни российской оккупации Крыма весной 2014: если они пойдут дальше — я сам возьму оружие! Я хочу, чтобы его помнили именно таким.

Один из родителей нашей независимости однозначно. Гроссмейстер переговоров и виртуоз компромиссов – безусловно. Но и мужественный человек, настоящий патриот Украины.

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Непростые решения

Кроме экономических испытаний Кравчуку пришлось принять немало непростых решений — ядерное разоружение, перебазирование Черноморского флота в Крыму. Тогда назревал реальный военный конфликт — на Украину давили со всех сторон, так что выбора у него не было.

Такого мнения и политолог Владимир Фесенко:

Непростые решения

Кроме экономических испытаний Кравчуку пришлось принять немало непростых решений — ядерное разоружение, перебазирование Черноморского флота в Крыму. Тогда назревал реальный военный конфликт — на Украину давили со всех сторон, так что выбора у него не было.

Такого мнения и политолог Владимир Фесенко:

— Он нашел компромисс по Черноморскому флоту. Да, с одной стороны, решение о базировании российского флота в Севастополе стало миной замедленного действия.

Но, с другой стороны, тогда Кравчуку удалось минимизировать риски военного столкновения.

В прошлом году Леонид Кравчук признался журналистам: самой большой ошибкой считает собственное доверие к России. В отличие от большинства украинских политиков он умел признавать ошибки. В нашей памяти он навсегда останется блестящим дипломатом и неизлечимым жизнелюбом.

Ранее мы подробно писали о биографии Леонида Макаровича и чем он отличился в истории нашей независимой Украины.