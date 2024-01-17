Научился управлять FPV-дроном после ампутации руки. История военного Евгения Назаренко

В Украине уже работает восемь оснащенных современным оборудованием реабилитационных центров Recovery. Еще столько же будет открыто до конца года. 32-летний военный Евгений Назаренко во время реабилитации научился управлять FPV-дроном. Читай его историю.

Во время реабилитации научился управлять FPV-дроном — история Евгения Назаренко

Евгений Назаренко на фронте с начала войны в 2014 году. Сначала был добровольцем, потом служил по контракту. За год до полномасштабного вторжения уволился со службы. А 25 февраля 2022 года стоял в очереди под военкоматом. Попал в разведку.

Во время боев получил тяжелое ранение, руку спасти не удалось. Сейчас ему установили современный бионический протез. Пока в Украине не делают протезирование в случаях высокой ампутации, такой опыт имеют только иностранные клиники.

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На сегодня девять военных с глубокими ампутациями верхних конечностей получили современные бионические протезы в польской клинике. После протезирования военные планируют возвратиться на фронт.

Евгений за время реабилитации самостоятельно овладел управлением FPV-дроном.

Я прошел собеседование в боевое подразделение. Всё время, пока я был на лечении, я занимался. Нет ничего невозможного. Нужно все пробовать и приспосабливаться, — говорит мужчина.

Евгений говорит, жизнь идет дальше. Военные не сомневаются в победе Украины, но советуют обществу снова объединиться, как в начале полномасштабного вторжения.

Раньше мы рассказывали, как воин с позывным Дед отбил наступление тяжелой техники россиян ценой собственной жизни.

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