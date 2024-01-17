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Научился управлять FPV-дроном после ампутации руки. История военного Евгения Назаренко

Наталья Жуковская 17 января 2024, 11:02

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