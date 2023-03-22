Горела машина и люди в ней! Невероятная история боевого медика, которая вывозила раненых и получила ранения

Она выжила в автомобиле, который противотанковой ракетой взорвали россияне. Ольга Осадчая — боевой медик, которая из-под обстрелов спасала раненых, а в конце концов сама окровавленной и с переломами спасалась из охваченного пламенем автомобиля.

Сейчас Ольга может улыбаться. В больничном холле женщина рассказывает, как в июле противотанковая управляемая ракета чуть не оборвала ее жизнь. В ту ночь близ Песков Донецкой области продолжались тяжелые бои. Ольга как раз вывозила раненых бойцов, когда россияне прицельно выстрелили в машину медиков.

Прилетел ПТУР. И горели машины, горели люди в ней.

Из четырех человек выжили двое. Ольгу из горящего авто вытаскивал водитель. С женщины взлетела каска, пламя сразу обожгло правую сторону лица, начала идти кровь.

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Я не видела уже ничего, глазами не видела, но водитель говорил, и я ползла на тот голос.

Кровопотеря была большая, поэтому Ольгу начало очень трясти от холода. Женщина потеряла сознание уже в скорой, очнулась через несколько дней — уже в Киеве.

Двигаться она не могла и свои многочисленные повреждения узнала не сразу. Травмированный позвоночник, ожоги, секущиеся ноги, разрыв барабанной перепонки и разбитые кости.

Были переломаны все кости справа на лице — орбита, скула, челюсть. Также Ольга потеряла правый глаз. Но ей не просто безумно болело. Ольга, лежавшая в больничной палате, мысленно оставалась на войне. Женщина представляла, что в ее маленькой палате выкопаны два окопа, и она могла туда прятаться.

Только закрою глаза и снова работает артиллерия. Это последствия черепно-мозговой травмы и контузии.

Все четыре с половиной месяца в госпитале для Ольги такие простые вещи, как умыться, поесть и даже просто встать с постели были мечтой. День за днем — училась ходить и хотя бы говорить с семьей: мамой и 12-летним сыном. У женщины из-за ранения практически не открывался рот.

Сына я увидела в ноябре. Я не видела. И честно говоря не хотела. У меня было ужасное лицо.

Свое лицо в больнице Ольга увидела случайно — в лифте, когда ее везли на перевязки. Делиться, что уже начала думать, где в Киеве хиджаб купить, чтобы никто не увидел больше ее лица.

Но прятаться Ольге не пришлось. Она попала в благотворительный проект NoScar, где пластические хирурги со всей страны бесплатно помогают пострадавшим от войны.

Пластический хирург Артем Корчак рассказывает, что женщина героически перенесла все операции и уже ожидает последний этап — удаление пигмента и пороховых газов.

Знаете, пока человек жив — вообще все можно изменить.

Между процедурами Ольга проходит специальную комиссию, которая снова должна допустить женщину к работе медиком, правда, теперь не на передовой, а в тыловом госпитале.

Это уже не можешь покинуть. Когда идут обстрелы, когда нужно людей спасать — как ты это бросишь?

Спасать жизнь других ежедневно привыкла и другая героиня. Читай историю парамедика Аляски о работе на фронте.

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