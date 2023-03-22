Люди

Горела машина и люди в ней! Невероятная история боевого медика, которая вывозила раненых и получила ранения

Алина Суюндукова, журналистка программы Викна-Новости 22 марта 2023, 07:00
Ольга Осадча

Больше видео
0:04:07
Маріуполь
Погибших не считали… Воспоминания мариупольцев, которые разрывают сердце каждому
0:03:12
жінки на фронті
Девушки — настоящие мужественные воины: как женщины на фронте доказывают каждый день, что в Украине нет слабого пола
0:03:47
Піка Чуджо Хідето
Буду оставаться здесь, пока народ Украины не сможет жить в мире! История несокрушимого японского волонтера
0:03:49
Історія жінки, яка тікала з лежачою матір’ю з Краматорська
Невозможно было разобрать, где погибшие, а где раненые: история женщины, которая убегала с лежащей матерью из Краматорска
Смотреть больше

Последние видео
0:02:59
Экологическая переработка пластика

Экологические технологии для пластика — как в Винницкой области перерабатывают вредные отходы
Ольга Осадча
Горела машина и люди в ней! Невероятная история боевого медика, которая вывозила раненых и получила ранения
0:03:17
Як працюють військові аеророзвідки: один день з роботи
Пока будут биться сердца, будем уничтожать оккупантов! Один день из жизни военных аэроразведки
пісочин
Одна ракета — более 10 млн грн убытков: последствия террора в Песочине
0:04:57
Як отримати громадянство України
Обязательный экзамен по украинскому языку и истории! Как получить гражданство Украины
0:03:47
Посівна-2023 в Україні: як аграрії працюють на всіяних снарядами полях
Посевная 2023, которая уже стала подвигом! Как украинские аграрии работают на полях, усеянных снарядами
0:03:27
Производство бронированного стекла
Автомобиль выдержал танковую колонну: как релоцированное предприятие производит бронированное стекло и авто для волонтеров
Карта бойових дій в Україні
Весеннее наступление окупантов приближается к кульминации: карта боевых действий в Украине 21 марта в режиме онлайн
0:03:24
Бахмут
Спасают Бахмут от оцепления! Как украинские десантники работают на передовой — видео с фронта
0:04:07
Маріуполь
Погибших не считали… Воспоминания мариупольцев, которые разрывают сердце каждому
Больше видео
Экологическая переработка пластика
Читать дальше
Экологические технологии для пластика — как в Винницкой области перерабатывают вредные отходы
Як працюють військові аеророзвідки: один день з роботи
Читать дальше
Пока будут биться сердца, будем уничтожать оккупантов! Один день из жизни военных аэроразведки

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь