Мама, успокойся, я скоро буду дома! Эмоции защитников после обмена, вызывающие ком в горле

Когда-то давние стереотипы диктовали нам, как должен себя вести мужчина: никаких эмоций, никакой слабости. Но несмотря на это, когда видишь, как взрослые мужчины после освобождения из плена невольно пускают слезы от радости, кричат родные лозунги и немного заикаются от пережитого, не можешь думать о чем-то другом, кроме их непреодолимой силы.

С обмена пленными 31 января прошло уже прошло больше недели. Можно было бы подумать, что эмоции притихнут. Но, несмотря на это, каждое новое видео с освобожденными бойцами каждый раз вызывает смятение эмоций из-за счастья за спасенные жизни защитников и злости за то, что с ними сделал враг.

31 января домой вернулись 207 украинцев. Команда Фактов ICTV стала свидетелем эмоций, переполнявших людей, получивших свободу и вернувшихся на Родину.

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Защитник Иван делится, что действительно искренне ожидал возвращения домой первый год плена. А после, начались сомнения, уже не знал, как это может произойти. Но, несмотря на это, все равно верил.

Буквально пару недель назад было ощущение, что что-нибудь случится.

В плену Иван был год и восемь месяцев. Попал в плен в Мариуполе, когда было уже полное окружение.

Тогда Иван с собратьями пытались выйти из города и добраться до Запорожья. Однако все произошло не так, как планировалось. Сейчас вспоминает, что в плену тяжелее было морально, чем физически.

Все понимают, что это не детский сад.

Когда прошел год плена, Ивану пришло письмо от отца. Его передали волонтеры, которые приезжали в Горловку. Так удалось получить еще два-три сообщения, после чего переписка прекратилась.

Сейчас Иван говорит, что этого ему хватило, чтобы немного успокоиться. Теперь после обмена он мечтает пообщаться с родителями уже лично и без посредников.

Освобожденный военный Павел тоже мечтает прежде всего пообщаться с родными. Для этого попросил журналистов телефон.

Я не знаю, мам, где, но уже дома. Я уже в Украине.

Мужчина вспоминает, что тоже тяжелее всего ему было в плену морально из-за давления окупантов. Однако теперь защитника ждет все родное село. Так что давление будет разве что объятием.

Говорит с мамой и вернувшейся домой защитник Александр.

Мама, мама, успокойся, пожалуйста. Мама, услышь меня, пожалуйста. Я скоро буду дома. Все будет хорошо.

После освобождения мужчина вспоминает, что пережить ему пришлось очень много. Он об этом даже не мог догадываться, когда с собратьями выходил из Азовстали.

Александр признается, много говорить о плену не хочет и о том, что там делать оккупанты. Ведь в неволе остается еще немало украинских защитников, и мужчина не хотел бы им навредить своими словами.

Все, что я скажу, может так или иначе отразиться на их пребывании в плену. Потому я скажу так, что нелегко было. И морально, и физически.

Мужчина пробыл в плену 20 месяцев. Но, несмотря на это, сам удивляется, как видит, насколько похудели и обессилели его собратья, которых тоже освободили 31 января.

Сначала мужчины были вместе в Еленовке. Но позже их развезли по разным лагерям как на оккупированных территориях, так и на территории РФ.

Не поверил в свое счастье возвратиться домой Александр и тогда, когда автобус подъехал к родной земле.

Потому что все вокруг говорят об обменах. Кого-то обменяли, кто-то еще сидит. Но эмоции прямо на грани фантастики.

Освободили 31 января и Олега Чернышева. Сам защитник пока не делится эмоциями, но при нем это делают его родные. Читай, как мать освобожденного защитника Змеиного рассказала его историю.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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