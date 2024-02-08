Мама, успокойся, я скоро буду дома! Эмоции защитников после обмена, вызывающие ком в горле

Когда-то давние стереотипы диктовали нам, как должен себя вести мужчина: никаких эмоций, никакой слабости. Но несмотря на это, когда видишь, как взрослые мужчины после освобождения из плена невольно пускают слезы от радости, кричат родные лозунги и немного заикаются от пережитого, не можешь думать о чем-то другом, кроме их непреодолимой силы.
С обмена пленными 31 января прошло уже прошло больше недели. Можно было бы подумать, что эмоции притихнут. Но, несмотря на это, каждое новое видео с освобожденными бойцами каждый раз вызывает смятение эмоций из-за счастья за спасенные жизни защитников и злости за то, что с ними сделал враг.
31 января домой вернулись 207 украинцев. Команда Фактов ICTV стала свидетелем эмоций, переполнявших людей, получивших свободу и вернувшихся на Родину.
Защитник Иван делится, что действительно искренне ожидал возвращения домой первый год плена. А после, начались сомнения, уже не знал, как это может произойти. Но, несмотря на это, все равно верил.
Буквально пару недель назад было ощущение, что что-нибудь случится.
Буквально пару недель назад было ощущение, что что-нибудь случится.
В плену Иван был год и восемь месяцев. Попал в плен в Мариуполе, когда было уже полное окружение.
Тогда Иван с собратьями пытались выйти из города и добраться до Запорожья. Однако все произошло не так, как планировалось. Сейчас вспоминает, что в плену тяжелее было морально, чем физически.
Все понимают, что это не детский сад.
Все понимают, что это не детский сад.
Когда прошел год плена, Ивану пришло письмо от отца. Его передали волонтеры, которые приезжали в Горловку. Так удалось получить еще два-три сообщения, после чего переписка прекратилась.
Сейчас Иван говорит, что этого ему хватило, чтобы немного успокоиться. Теперь после обмена он мечтает пообщаться с родителями уже лично и без посредников.
Освобожденный военный Павел тоже мечтает прежде всего пообщаться с родными. Для этого попросил журналистов телефон.
Я не знаю, мам, где, но уже дома. Я уже в Украине.
Я не знаю, мам, где, но уже дома. Я уже в Украине.
Мужчина вспоминает, что тоже тяжелее всего ему было в плену морально из-за давления окупантов. Однако теперь защитника ждет все родное село. Так что давление будет разве что объятием.
Говорит с мамой и вернувшейся домой защитник Александр.
Мама, мама, успокойся, пожалуйста. Мама, услышь меня, пожалуйста. Я скоро буду дома. Все будет хорошо.
Мама, мама, успокойся, пожалуйста. Мама, услышь меня, пожалуйста. Я скоро буду дома. Все будет хорошо.
После освобождения мужчина вспоминает, что пережить ему пришлось очень много. Он об этом даже не мог догадываться, когда с собратьями выходил из Азовстали.
Александр признается, много говорить о плену не хочет и о том, что там делать оккупанты. Ведь в неволе остается еще немало украинских защитников, и мужчина не хотел бы им навредить своими словами.
Все, что я скажу, может так или иначе отразиться на их пребывании в плену. Потому я скажу так, что нелегко было. И морально, и физически.
Все, что я скажу, может так или иначе отразиться на их пребывании в плену. Потому я скажу так, что нелегко было. И морально, и физически.
Мужчина пробыл в плену 20 месяцев. Но, несмотря на это, сам удивляется, как видит, насколько похудели и обессилели его собратья, которых тоже освободили 31 января.
Сначала мужчины были вместе в Еленовке. Но позже их развезли по разным лагерям как на оккупированных территориях, так и на территории РФ.
Не поверил в свое счастье возвратиться домой Александр и тогда, когда автобус подъехал к родной земле.
Потому что все вокруг говорят об обменах. Кого-то обменяли, кто-то еще сидит. Но эмоции прямо на грани фантастики.
Потому что все вокруг говорят об обменах. Кого-то обменяли, кто-то еще сидит. Но эмоции прямо на грани фантастики.
Освободили 31 января и Олега Чернышева. Сам защитник пока не делится эмоциями, но при нем это делают его родные. Читай, как мать освобожденного защитника Змеиного рассказала его историю.
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
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