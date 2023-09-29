От увиденного опускаются руки. Как живут люди в Херсонской области и что их тревожит

Редактор, журналистка, волонтер благотворительного фонда Гуркіт Анастасия Гулько в интервью Рух опору рассказала о своей поездке в Херсонскую область, впечатлениях от местности и людей, а также мыслях о будущем.

От этих мыслей опускаются руки: волонтер о поездке в Херсонскую область

Это была первая волонтерская поездка в Херсонскую область для девушки. Анастасия плохо знала регион, ведь в последний раз была там еще в детстве. Пыталась максимально сфокусироваться, все запомнить.

Меня поразило, насколько там цветущие поля. Едешь, смотришь из окна машины — по сторонам дороги такой импрессионизм! Маки, белые цветочки, желтые цветочки. Таких полей не видела в Украине больше нигде, — рассказывает волонтер.

Анастасия боялась каждого громкого звука. В Белозерке было достаточно спокойно, оживленные улицы, работают супермаркеты. На фоне периодически слышны “выходы”. Кроме продуктов и средств гигиены, люди нуждаются в хозяйственных инструментах.

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Херсонцы часто вспоминают эпизоды трагедии подрыва Каховской ГЭС, пребывания в оккупации. У них до сих пор напряженная ситуация из-за постоянных обстрелов, но люди шутят, занимаются хозяйством, не ломаются.

Провели нам экскурсию, говорят, здесь у нас парк был, здесь проводили дискотеки, здесь еще что-то было. Это тоже невероятно в каком-то смысле, — делится Анастасия.

Волонтер хотела посетить Берислав еще до оккупации и разрушений. Местные жители всегда с любовью рассказывали о центральном парке, город наполнен прекрасными старинными зданиями.

Говорит, когда приезжали в разбитые города, где здания слегка прикрыты пленкой от дождя, когда видели сгоревшее, разбитое и разрушенное — мысли, что делать дальше, не давали покоя.

Сколько людей туда вернутся после победы? И вернутся ли вообще? Что отстроят, а что так и оставят?

Анастасия говорит, что от мыслей о потерянном и масштабах восстановления спасается работой. Много приходится видеть того, что не восстановишь никоим образом, и кого не вернешь — от этого опускаются руки.

Раньше мы рассказывали, почему российские оккупанты быстро учатся на фронте.

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