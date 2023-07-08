Продолжал бой, несмотря на обломок в руке — как проходит реабилитация героя в Recovery

Чем дольше идет война — тем более готовой должна быть Украина к реабилитации военных — как физической, так и психологической.

В рамках проекта Recovery, основанного Виктором и Еленой Пинчуками, в наших городах строятся современные реабилитационные центры. В центрах сети новейшее оборудование, комфортные условия, а главное – опытные специалисты.

Благодаря проекту реабилитологи и психологи центров постоянно учатся, проходят мастерклассы и тренинги, чтобы передать свои знания другому медперсоналу, а главное максимально помочь защитникам и защитницам.

Десантник Владимир не мог представить, что после лечения в Германии будет поражен украинской медициной и реабилитацией. В прошлом году в боях за Луганскую область он тяжело ранил руку. На рану поначалу даже не обращал внимания, продолжал бой.

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В конце концов пришлось пройти десятки операций — в Краматорске, Днепре, Виннице, полгода операций и реабилитации в немецком Вюрцбурге. Западная медицина хороша говорит, но реабилитационный центр Recovery, куда попал теперь, гораздо эффективнее. Вроде бы и технологии с оборудованием такие же, и внимания больше.

В украинском центре есть возможность жить, тренироваться и восстанавливаться всё время.

Винницкий реабилитационный центр — один из 12 национальной сети Recovery, которая распространяется по городам Украины.