А что бы я делал еще против этой войны — просто сидел? Россияне из батальона Сибирь о мотивации присоединиться к ВСУ

Эти два россиянина приехали из РФ в Украину воевать против оккупантов. Один из бойцов, коренной москвич, начал учить украинский язык, еще находясь в России. Теперь на полигоне готовится к предстоящим боям. Другой — даже успел получить ранения в бою с противником под Авдеевкой.

Креативный редактор программы Факты недели на телеканале ICTV Максим Крапивный пообщался с бойцами батальона Сибирь с позывным Карабас и с позывным Швед.

Боец Швед не так много рассказывает о себе, хотя уже долгое время находится на службе Украины. Делится только воспоминаниями о ранениях и вспоминает, что это произошло в ноябре во время штурмовой операции. Тогда его сначала ранило в грудную клетку, а затем в ногу. Однако говорит, что раны уже затягиваются, и он снова готовится в бой.

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А вот Карабасу пришлось потратить определенное время, чтобы добраться до Украины, хотя и решение о присоединении к украинскому войску он принял почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ. Тогда же коренной москвич решил начать учить украинский язык, продолжал им овладевать и в Армении, где держался украинцев. От них и учился языку. Дополнял обучение и другими способами.

Учил язык через видео на You-Tube, а затем через Telegram-каналы. Общался с украинцами и так понемногу учил. Главное — желание.

В 2022 решил, что он на стороне Украины и хочет воевать за нее. Стал искать пути. Сначала поехал в Армению, надеялся добраться самостоятельно.

У мужчины тогда не было шенгенской визы, поэтому въехать мог только через Молдову. Он тогда еще не знал, что там был режим чрезвычайной ситуации, и его там никто не пропустит. Поэтому на полтора года пришлось вернуться в Ереван. Затем нашел общественную организацию, которая помогла Карабасу попасть в Украину.

Я считаю, что это моя гражданская обязанность, которую я должен отдать украинскому народу. А что бы я делал еще против этой войны? Просто бы сидел? Я не могу так.

Профессиональный воин и офицер, одолевший самые ожесточенные бои уже почти десятилетней российско-украинской войны и профессиональный музыкант и композитор, решившийся сменить яркую сцену на серые окопы. В настоящее время они вместе, в составе 65 бригады, защищают страну в Запорожской области. И у каждого есть собственное мировоззрение. Читай, что говорят украинские бойцы на передовой о философии фронта на грани жизни и смерти.

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