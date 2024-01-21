Каждый несет свой крест: военный-мастер по резьбе планирует организовать реабилитацию для собратьев в мастерской

Чтобы не увязнуть в собственных печальных и страшных мыслях, эмоции можно превращать в искусство. Так делает и мастер по резьбе Василий Семко, который во время выполнения боевых задач в Авдеевке получил три ранения. Два было легких, но уже после третьего — в голову — он попал в больницу.

По 12 часов в мастерской — именно так он восстанавливается. Его утешение — это мастерская. Мужчина занимается любимым делом по дереву и хочет проводить здесь реабилитацию раненых собратьев.

Любимым делом Василий Семко занимается с 14 лет. Его работы украшают не только храмы Прикарпатья, но есть и в личных коллекциях за рубежом.

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— На фронте все идет на второй план. Там есть задачи, которые нужно выполнять. Каждый несет свой крест, — делится личным мужчина.

Военные понимают друг друга с полуслова. Я не могу объяснить, через что мы проходили, человеку, который не слышал обстрелов, взрывов, не знает как это — не спать несколько суток.

Уже весной мужчина планирует реализовывать свой план помощи военнослужащим, проводя мастер-классы по резьбе дерева в своей мастерской.

Реабилитация после ранений и возвращения домой военных — ключевая задача для государства и общества. Раньше мы рассказывали тебе, как получить бесплатную реабилитацию в Украине.

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