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Вдохновиться ВСУ: украинский боец ​​записал щемящее видео с передовой, которое мотивирует и придает сил

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 04 июня 2022, 17:00

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