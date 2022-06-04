Вдохновиться ВСУ: украинский боец ​​записал щемящее видео с передовой, которое мотивирует и придает сил

Все мы устали от войны. И каждый раз каждый думал: где найти силы на новые свершения и как жить дальше?

Боец ВСУ поделился своими чувствами прямо из-под огня на передовой под звуки взрывов российских снарядов. Героизму наших ребят нет равных — и парень, записавший видео, тому подтверждение.

Неважно, что стреляют. Мы могли пойти к своим в подвалы, но тогда россияне узнают место нашего укрытия.

— В такие моменты, чтобы не сойти с ума (а такое может произойти, потому что порой действительно очень страшно), я смотрю на природу, возле меня летает шмель, чувствую ветер. Напоминаю, за что я здесь воюю.

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Почему я здесь? Чтобы остановить это зло и не дать ему пройти дальше. И в эти моменты становится просто. Если знаешь, за что ты здесь, можешь справиться со всем.

Парень признается: эти слова не о романтике военного времени. Он ведь записывает свое обращение прямо во время обстрелов и знает, о чем толкует. Говорит, это может быть кому-то полезно.

— Все, что они могут сделать — выпускать по нам снаряды. Они свирепствуют, они раздражаются тем, что их технику и личный состав уничтожают наши ребята. Но, по всей видимости, это не помогает.

Жизнь прекрасна, пока я жив. И это правда.

К счастью, в этом задании наш герой вместе со своим товарищем вернулись живыми. Верим, что так будет с каждым украинским военным, которых дома ждут родители, дети, жены и мужья.

Кстати, о женском лице войны ты можешь почитать в нашем материале: там разведчица Алина Гордеева делится своими переживаниями по поводу войны.