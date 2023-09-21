Если бы я лег, то сошел бы с ума. Как военный потерял руку, но не желание служить

Война украинцев закаляет, а не ломает. Примером этого являются тысячи историй из тыла и фронта, где ежедневно идут бои за украинскую независимость.

Наша следующая история о парне с железным духом. 24-летний черкасчанин Павел Жилин с детства хотел стать военным. В двадцать подписал первый контракт.

В первый день полномасштабного вторжения его мобилизовали. Воевал за Мощун и Гостомель, а в адских боях за Бахмут потерял руку и повредил ногу. После ранения Павел мог комиссоваться, но снова надел форму и стал в строй. В настоящее время работает в территориальном центре комплектования родного города.

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— Если бы я лег, то сошел бы с ума. После этого нужно оставаться в ритме, постоянно что-то делать, — признается Павел и объясняет, почему все же решил продолжать службу.

Протез мужчина пока не носит, поэтому повестки выписывает левой рукой. Говорит, что люди реагируют по-разному на это, но в основном — адекватно.

Сейчас большинство работников ТЦК — военные, уже побывавшие на фронте.

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Помогать стране и людям во время войны можно разными способами. Раньше мы рассказывали о благотворительной пекарне и её помощи фронту.

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