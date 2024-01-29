Во время обстрелов прячутся в игрушках. В Херсоне дети из-за постоянного стресса борются с расстройствами речи

Под постоянными залпами артиллерийской канонады в Херсоне живут тысячи детей. К сожалению, постоянный стресс не проходит бесследно — констатируют медики. Психологической помощью для маленьких херсонцев стали искусство и спорт. Война глазами херсонских детей — какая она?

Дети Херсона прячутся от обстрелов в игрушках

У шестилетнего херсонца Ивана из-за постоянных российских ракетных обстрелов появились расстройства речи. Он такой не один, десятки детей в Херсоне посещают занятия с логопедом. Иван говорит, что во время ракетных атак пытается спрятаться среди игрушек.

Когда вырастет, рассказывает, хочет стать военным. Считает Россию плохой, потому что она уничтожает Украину. Терапевты говорят, в Херсоне всё больше детей, которые из-за войны страдают от расстройств речи.

Сейчас также смотрят

Врачи поощряют малышей выражать эмоции через искусство, в том числе рисование. Дети рисуют реактивные самолеты, трактор, тянущий российский танк, рисуют освобождение Херсона, арбузы, которые давят россиян.

Дети привыкли слышать канонаду обстрелов и звуки сирены. Несмотря на постоянные прилеты, в городе продолжается жизнь. Дети говорят, мечтают увидеть друзей, с которыми не виделись с начала полномасштабной войны.

По данным ООН, с начала полномасштабной войны в Украине погибли около 600 детей.

Ранее мы рассказывали, как 14 детей мгновенно остались без родителей из-за удара россиян.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.