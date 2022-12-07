Правозащитники, врачи и ученые — восемь украинок, вошедших в список 100 женщин 2022 года от BBC

Украинки — сильные, справедливые и трудолюбивые. Они вдохновляют и становятся примером для мира.

BBC опубликовала список 100 женщин 2022 года. Этот список корпорация составляет ежегодно. В него входят женщины со всех уголков мира, которые вдохновляют, улучшают и влияют на него.

В этом году в список попали восемь украинок. Мы расскажем, кто попал в список 100 женщин 2022 года от BBC.

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Первая леди Украины Елена Зеленская

Елена Зеленская работала над улучшением прав женщин и продвижением украинской культуры. После начала полномасштабной войны она рассказывала о страданиях украинцев.

Елена Зеленская стала первой супругой иностранного президента, обратившейся к Конгрессу США. Сейчас первая леди работает над поддержкой психического здоровья детей и семей, травмированных войной.

Политик и фронтовой медицинский волонтер Яна Зинкевич

Яна Зинкевич вместе с организацией Госпитальеры оказывает первую медицинскую помощь раненым военным и мирным жителям, проводит медицинскую подготовку, провела около 6000 эвакуаций.

Девушка лично вывезла с поля боя в безопасное место 200 раненых солдат.

Ей 27 лет, она одна из самых молодых депутатов украинского парламента и возглавляет подкомитет военной медицины.

Математик Марина Вязовская

В этом году Марина Вязовская стала второй женщиной в истории, выигравшей медаль Филдса, которую часто называют Нобелевской премией по математике и вручают раз в четыре года.

Ей удалось решить 400-летнюю задачу, как эффективнее всего упаковать сферы в восьмимерном пространстве. За это и получила награду.

Педиатр Ирина Кондратова

Руководитель Харьковского областного перинатального центра Ирина Кондратова получила в марте от Дэвида Бекхэма доступ к его странице в Instagram. Она рассказала о проблемах, с которыми пришлось бороться персоналу больницы и молодым мамам.

Ее команда с 2014 года оказала медицинскую и психологическую помощь более 3000 женщин из Луганской и Донецкой областей.

Юрист по правам человека Александра Матвийчук

Александра Матвийчук уже 15 лет возглавляет Центр гражданских свобод (ЦГС), который стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года за работу по документированию военных преступлений России после полномасштабного вторжения в Украину.

Парамедик Юлия Паевская

Юлию, известную как Тайру, в марте оккупанты взяли в плен, когда она помогала в эвакуации мирных жителей Мариуполя.

Также она основала добровольческое медицинское подразделение Ангелы Тайры, спасшее сотни раненых мирных жителей и военнослужащих.

Защитница прав людей с инвалидностью Юлия Сачук

Юлия Сачук возглавляет общественную организацию женщин с инвалидностью Fight For Right (Борьба за право). Она была среди тех, кто экстренно реагировал на вторжение России в Украину, круглосуточно сотрудничала с международными организациями по координации планов эвакуации, чтобы спасти жизнь тысяч украинцев с инвалидностью.

Журналистка Кристина Бердинских

Кристина Бердинских ездила по Украине и делала репортажи из регионов, которые обстреливала Россия. Некоторые из материалов были сосредоточены на повседневной жизни в городе, охваченном войной.

Женщины — сильные и имеют правого голоса. Они могут изменить что-то в этом мире, но он не всегда справедлив. Ранее мы рассказывали, как женщинам выжить в мире, где вещи создавали для мужчин.

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