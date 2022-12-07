Правозащитники, врачи и ученые — восемь украинок, вошедших в список 100 женщин 2022 года от BBC

Украинки — сильные, справедливые и трудолюбивые. Они вдохновляют и становятся примером для мира.
BBC опубликовала список 100 женщин 2022 года. Этот список корпорация составляет ежегодно. В него входят женщины со всех уголков мира, которые вдохновляют, улучшают и влияют на него.
В этом году в список попали восемь украинок. Мы расскажем, кто попал в список 100 женщин 2022 года от BBC.
Елена Зеленская работала над улучшением прав женщин и продвижением украинской культуры. После начала полномасштабной войны она рассказывала о страданиях украинцев.
Елена Зеленская стала первой супругой иностранного президента, обратившейся к Конгрессу США. Сейчас первая леди работает над поддержкой психического здоровья детей и семей, травмированных войной.
Фото: Olena Zelenska / Facebook
Яна Зинкевич вместе с организацией Госпитальеры оказывает первую медицинскую помощь раненым военным и мирным жителям, проводит медицинскую подготовку, провела около 6000 эвакуаций.
Девушка лично вывезла с поля боя в безопасное место 200 раненых солдат.
Ей 27 лет, она одна из самых молодых депутатов украинского парламента и возглавляет подкомитет военной медицины.
Фото: Яна Зінкевич / Facebook
В этом году Марина Вязовская стала второй женщиной в истории, выигравшей медаль Филдса, которую часто называют Нобелевской премией по математике и вручают раз в четыре года.
Ей удалось решить 400-летнюю задачу, как эффективнее всего упаковать сферы в восьмимерном пространстве. За это и получила награду.
Руководитель Харьковского областного перинатального центра Ирина Кондратова получила в марте от Дэвида Бекхэма доступ к его странице в Instagram. Она рассказала о проблемах, с которыми пришлось бороться персоналу больницы и молодым мамам.
Ее команда с 2014 года оказала медицинскую и психологическую помощь более 3000 женщин из Луганской и Донецкой областей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Педіатр-неонатолог Харків???????? (@drikondratova)
Публикация от Педіатр-неонатолог Харків???????? (@drikondratova)
Александра Матвийчук уже 15 лет возглавляет Центр гражданских свобод (ЦГС), который стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года за работу по документированию военных преступлений России после полномасштабного вторжения в Украину.
Фото: Oleksandra Matviichuk / Facebook
Юлию, известную как Тайру, в марте оккупанты взяли в плен, когда она помогала в эвакуации мирных жителей Мариуполя.
Также она основала добровольческое медицинское подразделение Ангелы Тайры, спасшее сотни раненых мирных жителей и военнослужащих.
Фото: Юлія Паєвська / Facebook
Юлия Сачук возглавляет общественную организацию женщин с инвалидностью Fight For Right (Борьба за право). Она была среди тех, кто экстренно реагировал на вторжение России в Украину, круглосуточно сотрудничала с международными организациями по координации планов эвакуации, чтобы спасти жизнь тысяч украинцев с инвалидностью.
Фото: Fight for right / Facebook
Кристина Бердинских ездила по Украине и делала репортажи из регионов, которые обстреливала Россия. Некоторые из материалов были сосредоточены на повседневной жизни в городе, охваченном войной.
Фото: Kristaina Berdynskykh / Facebook
Женщины — сильные и имеют правого голоса. Они могут изменить что-то в этом мире, но он не всегда справедлив. Ранее мы рассказывали, как женщинам выжить в мире, где вещи создавали для мужчин.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!