Всегда спрашивал, как будет лучше для Украины: эксклюзивные воспоминания о Денисе Монастырском в фильме Незавершенный полет

Год назад 18 января в Киевской области рядом со зданием детского сада разбился вертолет высшего руководства Министерства внутренних дел.

Тогда погиб глава ведомства Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, все пассажиры и экипаж вертолета, а также четыре женщины и пятилетний ребенок на территории садика.

Впоследствии ДБР установило, что катастрофа произошла из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Чтобы сохранить память о погибших, друзьях и коллегах эксминистра сняли фильм под названием Незавершенный полет.

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Незавершенный полет

Звук вертолета. Диспетчер сообщает о сильном тумане. Еще несколько минут и происходит очень большая трагедия. Именно так начинается документальная лента Незавершенный полет. Она посвящена всем погибшим в результате падения вертолета в Броварах 18 января 2023 года.

Год назад в результате авиатрощи погибли 14 человек, в том числе ребенок и гражданские женщины. Среди пассажиров — министр внутренних дел Денис Монастырский.

Лента состоит из воспоминаний тех, кто знал министра: военные, родные, друзья, коллеги.

Когда началось полномасштабное вторжение, то, пожалуй, один из первых, кто прорвался к нам в подземелье, это был Денис, — говорит главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Режиссер фильма Николай Короткий рассказывает, что ему с командой пришлось опросить не менее 40 человек и провести с ними интервью. Фильм делали около десяти месяцев. Снимали все за счет друзей, не привлекали бюджетные деньги.

Авторы фильма говорит, что в проекте, в частности, хотели исследовать Монастырского как политика новой формации в Украине. Друзья вспоминают, он интересовался буддизмом, ходил в горы и восстанавливал архитектурные памятники.

В этом фильме мы хотели показать и роль человека в истории, — говорит советник Дениса Монастырского Ростислав Смирнов.

Военный, ветеран Айдару, советник министра Кирилл Сергеев добавляет, что за все годы не встречал подобного политика. Вспоминает, чиновник удивил его, ведь спрашивал, как будет правильно и хорошо именно для Украины, а не для него самого.

Еще один документальный фильм повествует о страшной трагедии. Он называется 20 дней в Мариуполе. Читай подробнее о фильме и его попадании в шорт-лист на Оскар.

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