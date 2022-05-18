Впервые увидела своих детей: история женщины, которой спасли зрение во Львове

Врачи умеют творить настоящие чудеса. Недавно они спасли зрение женщины с врожденным пороком зрения, из-за которого она еще никогда не видела своих троих дочерей.

После начала полномасштабного вторжения Наталья Коваль с детьми и мужем выехали из села Новоселовка Донецкой области эвакуационным поездом во Львов.

Ведь в канун войны 23 февраля она родила свою третью дочь, Валю, безопасность детей была превыше всего.

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22-летняя Наталья страдает от врожденных катаракт на глазах. Это заболевание связано с помутнением хрусталика глаза, что вызывает разные степени расстройства зрения.

Даже лица детей не видела, как они росли, потому что все, что я вижу, размытое.

Жить с этим изъяном было трудно, из-за проблем со зрением службы социальной опеки были вынуждены забрать старшую дочь Наталии, потому что она была не в состоянии за ней присмотреть.

Это побудило пойти в специальную школу для слабовидящих, там ее научили готовить, убирать и ухаживать за детьми.

Наталья Коваль узнала, что за границей украинцам есть возможность бесплатно сделать операцию от катаракты, и Львовские медики подсказали, что могут сделать такую ​​операцию и здесь.

Волонтеры помогли женщине собрать необходимую сумму, а львовские медики провели успешное лечение.

Когда есть врожденные катаракты, они не позволяют нормально развиваться зрительному анализатору, то есть очковому, то нужно оперировать сразу до года времени.

Руководитель центра микрохирургии глаз Татьяна Смаль рассказала, что по какой-то причине женщине сразу не оказали помощь, возможно, что была вероятность того, что она может не видеть достаточно для того, чтобы себя обходить.

После операции Наталья впервые смогла увидеть своих дочерей, что свидетельствует об ее успеваемости.

Конечно, ощущение невозможно передать словами.

Наталья Коваль шутит, что ее муж ничуть не изменился, даже ухудшился, потому что раньше она не очень четко могла его видеть.

Сейчас семья временно поселилась во Львове, а Наталья радуется, что, наконец, ее главная мечта — видеть, осуществилась. Теперь она хочет увидеть своими глазами Лондон.

Если тебя что-то беспокоит, то не стоит терять время, надо обращаться к врачу. Очень часто, особенно когда заболевания относятся к половым органам, к врачам не обращаются.

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