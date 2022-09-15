Международный день демократии: ее преимущества и недостатки, а также рейтинг демократических стран

Ежегодно 15 сентября в мире отмечается Международный день демократии по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.
Этот праздник посвящен борьбе стран за свободу и равноправие — главные идеалы демократии.
Украина уже более 200 дней ценой жизней тысяч своих граждан на поле боя доказывает, что не собирается проваливаться в автократическую пропасть, а крепко стоит на демократических началах.
Читай, что такое демократия, какие ее преимущества и недостатки, а также какие страны считаются наиболее и наименее демократическими.
Демократия (с греческого — власть народа) — это политический режим, при котором народ признается единственным легитимным источником власти.
В Конституции Украины четко зафиксировано, что:
Демократией также называют набор идей и принципов, основанных на верховенстве прав человека.
Демократия — это не только цель, но и процесс, и только при полном участии и поддержке международного сообщества, государственных органов власти, общества и отдельных граждан идеалы демократии можно осуществить для каждого человека в каждом уголке мира.
Демократия — это не только цель, но и процесс, и только при полном участии и поддержке международного сообщества, государственных органов власти, общества и отдельных граждан идеалы демократии можно осуществить для каждого человека в каждом уголке мира.
Такое определение этому понятию дает Организация Объединенных Наций.
Резолюция ООН о развитии и укреплении демократии констатирует, что хотя демократии обладают общими чертами, не существует единой модели демократии. Поэтому ни одна из них не может считаться универсальной или общепринятой.
Исследовательский и аналитический центр Economist Intelligence, являющийся дочерней компанией газеты The Economist, опубликовал рейтинг демократических стран мира.
В 2021 году первую пятерку заняли:
Странами с самым низким уровнем демократии оказались:
Украина заняла в этом рейтинге 87 место (5,57 балла).
Скриншот: The Economist
Демократия — единственная форма правления, совместимая с правами человека и защищающая их. Именно поэтому она так привлекательна для многих поколений человечества.
Демократические государства взяли на себя важную роль — защищать:
И это лишь неполный список того, за что борется демократия. Впрочем, следует понимать, что этот политический режим нужно постоянно совершенствовать и следить за ним, чтобы он приносил хорошие результаты.
Ответственность за эффективность и развитие демократии лежит на всех гражданах страны.
Демократия — самая плохая форма правления, но ничего лучше человечество пока не придумало.
Демократия — самая плохая форма правления, но ничего лучше человечество пока не придумало.
Всем известно это высказывание премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля. Но почему так?
Современные системы демократии обычно предпочитают представительскую модель. То есть, когда в законотворческой деятельности принимают участие не все граждане, а их представители, избранные на всеобщих выборах.
Впрочем, это порождает и проблемы — власть большинства может ущемлять права меньшинств, которые непропорционально представлены в законодательных органах.
Кроме того, даже в развитых демократических государствах существуют определенные слои общества, не имеющие права голоса.
Хотя им приходится жить в этой стране, подчиняться ее законам и платить налоги. Речь идет, в частности, о беженцах, мигрантах, заключенных, молодежи и т.д.
В последние годы было заметно отсутствие интереса в управлении государством со стороны граждан развитых демократических стран.
В последние годы было заметно отсутствие интереса в управлении государством со стороны граждан развитых демократических стран.
Соответственно, низкая явка на выборах порождает ряд вопросов и ставит под сомнение легитимность таких выборов. Ведь в некоторых странах власть избирается вообще меньшинством от общего числа граждан.
Отсюда возникает необходимость постоянно совершенствовать демократическое устройство своей страны и следить за тем, чтобы интересы всех слоев населения были равномерно вовлечены в политическую жизнь.
Совет Европы предлагает несколько способов, как гражданам следить за уровнем демократии в своих странах:
Несмотря на некоторые недостатки демократии, не стоит думать, что она беззащитна и не может жестко реагировать на вызовы времени.
Напротив, война в Украине консолидировала все развитые демократические государства для того, чтобы защитить справедливость и противостоять наглой российской автократии.
Кроме экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и санкций против РФ, россиянам запретили въезд по шенгенской визе в ряде европейских государств. Читай, какие страны и почему решились на это.
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