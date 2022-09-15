Мир

Международный день демократии: ее преимущества и недостатки, а также рейтинг демократических стран

Елена Яковлева, редактор сайта 15 сентября 2022, 16:00
Міжнародний день демократії 2022: все про демократію у сучасному світі

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