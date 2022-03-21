“Налеты” на украинские магазины и опасения врага: ситуация на фронте 21.03.22

Пока немногочисленные группировки российских войск пытаются удержать уже захваченные рубежи, украинские военные продолжают выгонять врага из наших земель.

О ситуации на фронте на 21 марта рассказали в Генеральном штабе Украины.

В Генштабе отмечают: враг стал реже применять пилотируемую авиацию. Возможно, потому, что вражеские “ласточки” ежедневно сбивают украинские силы ПВО.

Только за вчера украинские защитники уничтожили 1 самолет, 2 крылатых ракеты и 4 беспилотника врага. Без внимания не остаются и колонны вражеской техники.

А поскольку российское командование сразу же перевело военных на самообеспечение, оккупанты постоянно совершают “налеты” на магазины на временно захваченных территориях — местами вывозят даже в Россию бытовую, автомобильную технику, продукты и другие материальные средства.

Террор местного населения и мародерство со стороны военных “второй армии мира” продолжается. А на оккупированном Донбассе пророссийские марионетки проводят принудительную мобилизацию.

Очевидно, желающих пополнить ряды армии-агрессора немного. Сообщаем об “успехах” военного руководства России и потерях оккупационных войск далее.

Потери российской армии на 21.03.22

За более чем три недели войны на плодородной украинской земле сложили свои головы более 15 тысяч российских военных. Такие данные приводит Министерство обороны Украины по состоянию на утро 21 марта.

Кроме того, российская армия лишилась почти 500 танков, 100 самолетов, 240 артиллерийских систем и свыше 1,5 тысяч бронированных боевых машин.