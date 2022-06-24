Не раньше 2029 года? Когда Украина станет полноправным членом Европейского Союза

Открытие переговорных процедур относительно членства Украины в ЕС ожидается в начале следующего года.

Об этом сообщила генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк в эфире информационного телемарафона.

По словам Форсюк, вступление в ЕС — достаточно длительная бюрократическая процедура, ведь есть определенные этапы, которые нужно пройти. Прежде всего это рекомендации, указанные в заключении Европейской комиссии.

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Только после того, как мы выполним все рекомендации, будет принято решение об открытии переговорных процедур. Но это будет не раньше следующего года, ведь оценку выполнения будут делать в декабре. А переговорные процедуры обычно тоже длятся несколько лет, — отметила Форсюк.

Также она утверждает, что Украине нужно будет полностью вводить законодательство ЕС, ведь оно на момент членства должно стать неотъемлемой частью законодательства Украины.

Напомним, Украина стала кандидатом на членство в ЕС. Что это означает и почему это исторический перелом для Европы, рассказываем в материале.